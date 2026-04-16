Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức trang trọng lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã cho ý kiến các nội dung liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 16/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy dự hội nghị.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy dự hội nghị.

Theo kế hoạch, dự kiến lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 21/4 tại Hà Tĩnh. Ngoài các bài diễn văn, phát biểu quan trọng, tại lễ kỷ niệm diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hà Huy Tập - Tấm gương sáng mãi”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp báo cáo tiến độ các phần việc chuẩn bị kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam"; Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”...

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động như lễ dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập; triển khai các công trình, phần việc, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về Tổng Bí thư Hà Huy Tập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lan tỏa ý nghĩa cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, công tác chuẩn bị các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập đang được gấp rút hoàn thành các bước cuối cùng. Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đón tiếp các đoàn du khách về dâng hương, tưởng niệm Tổng Bí thư... Công tác tuyên truyền được các cơ quan báo chí truyền thông, các địa phương đẩy mạnh với nhiều hình thức...

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh phát biểu góp ý các nội dung về công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm và các nội dung thuộc thẩm quyền tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu đã đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; góp ý, thảo luận các nội dung nhằm chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ các nhiệm vụ phục vụ lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập…

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng phần việc, bảo đảm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập trang trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận hội nghị.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện nội dung, kịch bản tổng thể các hoạt động. Quá trình triển khai cần bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng thời chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau dịp lễ kỷ niệm.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng đã cho ý kiến cụ thể các nội dung thuộc thẩm quyền.

Thực hiện nghiêm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Thực hiện nghiêm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Sáng 2/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình, kết quả công tác nội chính quý 1 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Học Bác để tận hiến suốt đời

Học Bác để tận hiến suốt đời

Trong “từ điển” của người đảng viên, không có khái niệm nghỉ hưu, rời khỏi trách nhiệm với Nhân dân. Ở tuổi ngoài 80, 90, vợ chồng PGS.TS Trần Thị Minh Châu và ông Dương Chí Kỳ (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài dâng hiến tri thức, nêu gương vì cộng đồng. Hành trình của họ là minh chứng sống động cho việc học Bác: tận hiến trọn đời vì Nhân dân, vì quê hương.
Vấn đề hôm nay: Công nghiệp Hà Tĩnh - dấu ấn và kỳ vọng

Để công nhân KKT Vũng Áng không lỡ hẹn trong ngày bầu cử

Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi có 16 tổ bầu cử và gần 13.000 cử tri với nhiều công nhân lao động làm việc, việc đảm bảo để mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán kỹ.
“Miễn dịch xã hội” trước tin giả

“Miễn dịch xã hội” trước tin giả

Miễn dịch trước tin giả, thông tin xấu độc là trách nhiệm không của riêng ai nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Ươm mầm “hạt giống đỏ” cho quân đội

Ươm mầm “hạt giống đỏ” cho quân đội

Trong 1.690 tân binh Hà Tĩnh sắp nhập ngũ có 40 đảng viên và hàng chục người được học cảm tình Đảng để phục vụ cho quân đội và tạo nguồn cán bộ cho các địa phương sau này.
Nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, được chuẩn bị công phu, trang trọng và giàu ý nghĩa giáo dục. Qua đó góp phần tri ân, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.