Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức trang trọng lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sáng 16/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập và một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
Theo kế hoạch, dự kiến lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 21/4 tại Hà Tĩnh. Ngoài các bài diễn văn, phát biểu quan trọng, tại lễ kỷ niệm diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hà Huy Tập - Tấm gương sáng mãi”.
Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam"; Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”...
Ngoài ra, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động như lễ dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập; triển khai các công trình, phần việc, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về Tổng Bí thư Hà Huy Tập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lan tỏa ý nghĩa cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập...
Đến nay, công tác chuẩn bị các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập đang được gấp rút hoàn thành các bước cuối cùng. Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đón tiếp các đoàn du khách về dâng hương, tưởng niệm Tổng Bí thư... Công tác tuyên truyền được các cơ quan báo chí truyền thông, các địa phương đẩy mạnh với nhiều hình thức...
Phát biểu tại hội nghị, đại biểu đã đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; góp ý, thảo luận các nội dung nhằm chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ các nhiệm vụ phục vụ lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập…
Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng phần việc, bảo đảm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập trang trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện nội dung, kịch bản tổng thể các hoạt động. Quá trình triển khai cần bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng thời chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau dịp lễ kỷ niệm.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng đã cho ý kiến cụ thể các nội dung thuộc thẩm quyền.