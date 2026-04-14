Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, hôm nay (14/4), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Ảnh: PHẠM KIÊN

Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Phạm Thanh Bình, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc tham gia đoàn.