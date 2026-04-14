Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, hôm nay (14/4), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Ảnh: PHẠM KIÊN

Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Phạm Thanh Bình, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc tham gia đoàn.

Thực hiện nghiêm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Sáng 2/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình, kết quả công tác nội chính quý 1 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Học Bác để tận hiến suốt đời

Trong “từ điển” của người đảng viên, không có khái niệm nghỉ hưu, rời khỏi trách nhiệm với Nhân dân. Ở tuổi ngoài 80, 90, vợ chồng PGS.TS Trần Thị Minh Châu và ông Dương Chí Kỳ (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài dâng hiến tri thức, nêu gương vì cộng đồng. Hành trình của họ là minh chứng sống động cho việc học Bác: tận hiến trọn đời vì Nhân dân, vì quê hương.
Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi có 16 tổ bầu cử và gần 13.000 cử tri với nhiều công nhân lao động làm việc, việc đảm bảo để mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán kỹ.
“Miễn dịch xã hội” trước tin giả

Miễn dịch trước tin giả, thông tin xấu độc là trách nhiệm không của riêng ai nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Ươm mầm “hạt giống đỏ” cho quân đội

Trong 1.690 tân binh Hà Tĩnh sắp nhập ngũ có 40 đảng viên và hàng chục người được học cảm tình Đảng để phục vụ cho quân đội và tạo nguồn cán bộ cho các địa phương sau này.
Nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, được chuẩn bị công phu, trang trọng và giàu ý nghĩa giáo dục. Qua đó góp phần tri ân, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.
Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn, các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo; không được kéo dài thời gian giải quyết, đùn đẩy, né tránh hoặc buông lỏng trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.