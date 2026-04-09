Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Chân dung các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 08/04/2026 13:16 Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ; đồng thời biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ 08/04/2026 12:45 Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các đồng chí: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.

Thanh tra Hà Tĩnh bốc thăm lựa chọn người xác minh tài sản thu nhập 08/04/2026 11:35 Việc tổ chức bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 của Hà Tĩnh là một khâu quan trọng trong quy trình kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho đội ngũ báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ, trí thức 08/04/2026 11:30 Cán bộ các cơ quan báo chí, xuất bản và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tăng cường triển khai, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

[Inforgraphic] Quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập 08/04/2026 08:06 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó gần 2 năm là Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập (quê xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) đã có những đóng góp to lớn cho Đảng, cho cách mạng Việt Nam.

Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, thảo luận các dự thảo luật 08/04/2026 06:32 Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 8/4, Quốc hội tiếp tục làm công tác nhân sự, sau đó họp phiên toàn thể tại hội trường tiến hành nội dung về các dự thảo luật.

Điện, thư và thông điệp chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt 08/04/2026 05:26 Lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Ấn Độ đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam.

Cán bộ thanh tra về cơ sở cùng tháo gỡ vướng mắc 08/04/2026 05:17 Nhiều vướng mắc trong các lĩnh vực tiếp công dân và quản lý đất đai, tài chính đã được cán bộ Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ, góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý Nhà nước.

Trao nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ 07/04/2026 18:57 Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí được giao nhiệm vụ sẽ cùng tập thể cán bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất hành động để mang hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Quốc hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tập trung xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ Nhân dân 07/04/2026 17:08 Chính phủ cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết, trước hết; tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng 07/04/2026 15:42 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, từng làm Phó Thống đốc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Quốc hội bầu đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ 07/04/2026 15:02 Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết nhất trí (đạt tỷ lệ 99% trên tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 07/04/2026 14:05 Sáng 7/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ 07/04/2026 13:41 Ngày 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI gồm 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ.

Chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 07/04/2026 12:44 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung hoàn thiện các phần việc, đảm bảo các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra trang trọng, thiết thực.

Triển khai Nghị quyết 57 phải rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm 07/04/2026 12:22 Sáng 7/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh 07/04/2026 12:06 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các sở, ngành, đơn vị phối hợp rà soát, lựa chọn một số địa phương để xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh, xem đây là nội dung quan trọng trong triển khai Nghị quyết 57.

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 07/04/2026 11:11 Sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh 07/04/2026 10:23 Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ X yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, triển khai tổ chức đại hội bảo đảm trang trọng, nghiêm túc, đúng yêu cầu đề ra.

Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước 07/04/2026 09:38 Sáng 7/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hôm nay, Quốc hội khóa XVI sẽ bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ 07/04/2026 06:23 Trong ngày họp thứ 2 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, dự kiến buổi sáng Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, buổi chiều bầu Thủ tướng. Sau khi được bầu sẽ diễn ra nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

6 Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031 06/04/2026 17:51 Chiều 6/4, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cơ quan lập pháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI 06/04/2026 16:12 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Nghị quyết số 14/NQ-UBTVQH16 ngày 6/4/2026.

Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn 06/04/2026 13:51 Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm tuyệt đối bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI. Trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy lãnh đạo 06/04/2026 13:43 Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, chiều nay, Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành làm việc về công tác nhân sự, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Quốc hội và các cơ quan thuộc Quốc hội.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI 06/04/2026 11:42 Trước kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh đã chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung. Đoàn sẽ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri địa phương, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội 06/04/2026 11:17 Với 491/491 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI 06/04/2026 11:06 Sáng 6/4, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI tham dự Kỳ họp thứ nhất tại Nhà Quốc hội, Hà Nội.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI 06/04/2026 09:25 Sáng 6/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại phiên khai mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.