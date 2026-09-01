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Dự báo trong vài ngày tới, Hà Tĩnh có nơi nắng nóng gay gắt

Dương Hương
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(Baohatinh.vn) - Dự báo ngày 2-3/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

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Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Ảnh Ngọc Thắng

Theo ông Lê Ngọc Quyết - Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hôm nay (1/9), khu vực Hà Tĩnh nắng nóng cục bộ, nhiệt độ có nơi 35-36 độ C; độ ẩm thấp nhất 50-55%.

Dự báo ngày 2-3/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất 50 - 55%. Nắng nóng có khả năng duy trì đến ngày 5/9.

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Dự báo chi tiết thời tiết trong 2 ngày tới.

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.

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Phân vùng dự báo nắng nóng ở Hà Tĩnh.

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