Dự báo trong vài ngày tới, Hà Tĩnh có nơi nắng nóng gay gắt

11/09/2026 10:42
Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh thông báo một số khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất trong 6 giờ tới.
11/09/2026 08:31
Hà Tĩnh cùng với Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ là trọng tâm của đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung với tổng lượng mưa có thể trên 180mm.
11/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/9: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ 23 - 28 độ C.
10/09/2026 16:33
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, từ sáng đến chiều nay (10/9), khu vực tỉnh đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.
10/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/9: Có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông; nhiệt độ: 24 - 29 độ C.
09/09/2026 15:42
Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ ngày 9/9, trong khi giữa Biển Đông có khả năng cao hình thành áp thấp nhiệt đới trong vài ngày tới, sau đó có thể mạnh lên thành bão.
09/09/2026 15:18
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung cao cho công tác ứng phó trước dự báo có khả năng xảy ra mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
09/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/9: Ngày có nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ 24 - 32 độ C.
09/09/2026 04:43
Ăn đồ quá nóng, cắt phần bị mốc của thực phẩm và tiếp tục ăn là hai thói quen thường gặp, tưởng vô hại nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư.
08/09/2026 17:06
Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ khoảng ngày 10/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.
08/09/2026 12:42
Magie có vai trò thiết yếu trong nhiều chức năng cơ thể nhưng hiện nay tác dụng của magie thường bị thổi phồng quá mức.
08/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/9: Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ 24 - 34 độ C.
07/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/9: có mưa rào nhẹ, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ 24 - 32 độ C.
06/09/2026 18:00
Dự báo khoảng ngày 9-10/9, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa, nhiều nơi nhiệt độ giảm.
06/09/2026 15:41
Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, song nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đã rộn ràng tìm đến các địa điểm trang trí để lưu lại những bộ ảnh.
06/09/2026 13:21
Nhiều dấu hiệu ung thư ở người trẻ dễ bị nhầm với bệnh thông thường. Chuyên gia Bệnh viện K khuyến cáo không bỏ qua những bất thường kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân.
06/09/2026 10:53
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa cảnh báo tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn từ hôm nay.
06/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/9: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ 25 - 33 độ C.
06/09/2026 04:45
Nhiều người đã giảm muối trong khẩu phần nhưng huyết áp vẫn khó kiểm soát. Nguyên nhân có thể đến từ những thói quen ít được chú ý trong sinh hoạt hằng ngày.
05/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/9: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều có mưa vài nơi; nhiệt độ 25 - 33 độ C.
04/09/2026 10:44
Tháng 8/2026, 13 trạm khí tượng ghi nhận tổng lượng mưa và 32 trạm có nhiệt độ trung bình đạt hoặc vượt kỷ lục cùng kỳ.
04/09/2026 07:07
Từ công viên, ven hồ điều hòa đến sân nhà văn hóa TDP... đã trở thành điểm hẹn rèn luyện sức khỏe, nơi người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cùng vận động, khởi động ngày mới.
04/09/2026 05:05
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/9: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 25 - 35 độ C.
04/09/2026 05:02
Mật ong ăn với sữa, giấm táo hay tỏi có thể giảm cholesterol xấu, kiểm soát đường máu, cân bằng hệ vi sinh đường ruột.
03/09/2026 07:47
Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, sáng sớm nay (3/9), bão số 5 di chuyển lên phía Bắc, vượt qua 23 độ Vĩ Bắc, đi ra ngoài Biển Đông.
03/09/2026 07:46
Trong tháng 9/2026, mưa lớn diện rộng được dự báo tập trung chủ yếu ở Bắc Bộ và các địa phương từ Thanh Hóa - Đà Nẵng, trong đó Hà Tĩnh nằm trong khu vực được lưu ý về diễn biến mưa.
03/09/2026 05:01
Ăn quá mặn có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch, nhưng ăn quá nhạt cũng không tốt cho sức khoẻ.
03/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/9: Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 37°C.
02/09/2026 06:27
Bão số 5 đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Dự báo bão sẽ đổi hướng, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 5/9.
02/09/2026 05:09
Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, bước đầu các mẫu thủy sản tại hồ Bồng Sơn (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) chưa phát hiện dấu hiệu lâm sàng hay bệnh tích của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.