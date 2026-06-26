Du lịch Hà Tĩnh: nhiều sản phẩm ít liên kết

Dịp đầu hè, chị Nguyễn Thị Mai (du khách TP Hà Nội) cùng gia đình đến nghỉ dưỡng tại Khu du lịch (KDL) Thiên Cầm với thời gian 2 đêm 3 ngày nhưng chỉ quanh quẩn tắm biển, ăn hải sản, thư giãn dùng đồ uống ở Beach Club rồi về.

Nhiều sản phẩm hoặc tour, tuyến chị từng thấy quảng bá trên MXH nhưng không biết làm thế nào để trải nghiệm.

Khu du lịch biển Thiên Cầm nhộn nhịp những ngày đầu hè 2026.

Chị Mai chia sẻ: “Trước khi đến Hà Tĩnh, chúng tôi được biết Thiên Cầm có chợ cá Cồn Gò, có bãi rêu xanh, tour câu mực đêm hay có thể từ đây đi khám phá thêm hồ Kẻ Gỗ… Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi nhân viên khách sạn thì họ chỉ giới thiệu qua, không có người hướng dẫn hay dịch vụ nào để giúp chúng tôi tiếp cận các sản phẩm đó”.

Băn khoăn của chị Mai cũng là sự hụt hẫng của nhiều du khách khi không thể tham gia trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại các điểm đến, mặc dù trước đó đã mang “háo hức” bước vào hành trình.

Các đoàn khách đến từ TP Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vui chơi tại biển Thiên Cầm trong dịp hè 2026.

Thực tế, thời gian qua, tại nhiều điểm du lịch trọng điểm Hà Tĩnh ngày càng có thêm nhiều sản phẩm hấp dẫn. Trong đó, tại KDL Thiên Cầm có Beach Club với nhiều đêm nhạc sôi động, phố đi bộ, chợ đêm, cưỡi ca nô lướt sóng, cửa hàng sản phẩm OCOP, trải nghiệm chợ cá Cồn Gò, check-in bãi rêu xanh, tham quan chùa Cầm Sơn…

Tuy nhiên, ngoài vài sản phẩm hiện diện ở trung tâm KDL, việc tiếp cận các sản phẩm khác khá khó khăn. Du khách gặp khó để biết chợ cá Cồn Gò ở vị trí nào, phải sắp xếp thời gian nào và phương tiện gì để tới đó. Cũng như vậy, họ khó có thể trải nghiệm các sản phẩm khác khi không có hướng dẫn cụ thể và dịch vụ đưa đón tại KDL.

Cảng cá Cửa Nhượng nơi giúp du khách có nhiều trải nghiệm gắn với đời sống người dân làng chài.

Tương tự, tại KDL Xuân Thành, mùa hè này có những sản phẩm như: sân khấu dân ca cuối tuần, beach club, cưỡi ngựa trên biển, chợ đêm hải sản… Ngoài ra, nhiều điểm đến vệ tinh giúp mở rộng không gian trải nghiệm như tham quan Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, khám phá đầm sen ở xã Đan Hải…

Tuy nhiên, hiện các sản phẩm này chưa có sự kết nối tạo thành chuỗi trải nghiệm và giới thiệu tới du khách ngay tại cơ sở lưu trú. Nhiều du khách thông tin, họ đến khách sạn nhận phòng rồi muốn tận dụng tối đa “quỹ thời gian” nghỉ dưỡng nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

﻿ ﻿ Đêm dân ca cuối tuần, cưỡi ngựa trên bãi biển là những sản phẩm hấp dẫn tại KDL Xuân Thành trong mùa hè 2026.

Ông Lê Ngọc Doãn - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Việt Holiday (phường Thành Sen) khẳng định: “Muốn giữ chân du khách thì không chỉ có nhiều sản phẩm hấp dẫn mà các sản phẩm này phải tạo thành chuỗi kết nối giới thiệu, mời chào và hướng dẫn du khách tham gia hành trình. Khi lưu trú, ẩm thực, giải trí, văn hóa và trải nghiệm được kết nối đồng bộ, du khách sẽ có nhiều lý do để ở lại lâu hơn”.

Không khí sôi động của Beach Club Thiên Cầm về đêm.

Trên thực tế, mùa hè năm 2025, Chi hội Lữ hành (Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh) đã mở văn phòng giới thiệu một số tour, tuyến nội tỉnh nhằm giúp du khách có nhiều trải nghiệm khi đến Thiên Cầm. Tuy nhiên, sau 4 tháng hoạt động, văn phòng này đã đóng cửa.

“Văn phòng chúng tôi ban đầu hoạt động rất hiệu quả, nhận được đơn đặt hàng của rất nhiều đoàn khách từ các tỉnh phía Bắc nhưng càng về sau việc thiếu hợp tác của các cơ sở lưu trú tại KDL Thiên Cầm khiến nhiều tour phải hủy bỏ. Nhiều khách sạn giữ phòng để bán cho khách lẻ thay vì đồng hành phục vụ các đoàn khách quy mô và hướng tới phát triển tệp khách bền vững”, ông Hoàng Minh Mạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh cho biết.

Văn phòng kết nối tour tuyến nội tỉnh của Chi hội Lữ hành (Hiệp hội du lịch Hà Tĩnh) thời điểm tháng 6/2025 và hiện nay đã đóng cửa.

Những câu chuyện trên cho thấy, du lịch Hà Tĩnh hiện nay không thiếu sản phẩm mà thiếu sự liên kết để tạo thành hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh. Khi các điểm tham quan, cơ sở lưu trú, nhà hàng và doanh nghiệp lữ hành hoạt động rời rạc, du khách dễ bỏ lỡ nhiều dịch vụ.

Trong khi đó, tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, nhiều điểm đến đã xây dựng chuỗi dịch vụ đồng bộ, giúp du khách dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm. Ngay khi nhận phòng, du khách đã có thể tiếp cận bản đồ trải nghiệm, các tour ngắn trong ngày, dịch vụ đưa đón hoặc các gói sản phẩm được thiết kế sẵn.

Làng "Bích họa" một sản phẩm mới đang được xã Thiên Cầm triển khai tại khu vực làng chài gần cảng cá Cửa Nhượng.