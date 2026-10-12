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Hà Tĩnh có 2 cá nhân được tuyên dương "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới"

Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh có 2 cá nhân được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” là bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh) và bà Chu Thị Hồng Hà (xã Sơn Giang).

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Toàn cảnh chương trình.

Tối 12/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”.

Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tại chương trình, Hà Tĩnh có 2 cá nhân được vinh danh là bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh) và bà Chu Thị Hồng Hà (xã Sơn Giang).

Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” năm 2026 với chủ đề “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Thông qua chương trình, vai trò và những đóng góp quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước tiếp tục được khẳng định; đồng thời tôn vinh những thành quả của quá trình đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

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Hà Tĩnh có 2 cá nhân được vinh danh là bà Đặng Thị Luận (bên phải) và bà Chu Thị Hồng Hà.

Năm 2026, trên cơ sở tiêu chuẩn xét chọn và đề cử của hội nông dân 34 tỉnh, thành phố, hội đồng chung khảo đã bình chọn 96 gương mặt tiêu biểu để trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”. Đây là những nông dân có tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng và đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.

Hà Tĩnh có 2 cá nhân được vinh danh là bà Đặng Thị Luận (được vinh danh tại nhóm nông dân tiêu biểu trong sáng chế và tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ) và bà Chu Thị Hồng Hà (được vinh danh tại nhóm nông dân xuất sắc trong chuyển đổi số và thương mại điện tử).

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Bà Đặng Thị Luận (thứ 4 từ trái sang) được vinh danh tại nhóm nông dân tiêu biểu trong sáng chế và tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ. Ảnh: Dân Việt.

Bà Đặng Thị Luận - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh), đã có gần 30 năm gắn bó với nghề làm nước mắm truyền thống. Sinh ra ở vùng biển Hải Ninh, từ nhỏ, bà được cha truyền dạy kinh nghiệm chọn cá, muối mắm và ủ chượp.

Sau hai thập kỷ gắn bó với nghề, năm 2016, bà cùng các thành viên thành lập HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình chuyên nghiệp. Trải qua những khó khăn trong giai đoạn đầu hoạt động, bà kiên trì khôi phục sản xuất, chú trọng chất lượng nguyên liệu và xây dựng liên kết với ngư dân.

Từ cơ sở sản xuất ban đầu, HTX hiện phát triển trên diện tích hơn 11.500 m² với hàng nghìn chum sành. Bên cạnh việc gìn giữ phương pháp ủ chượp truyền thống, bà Luận mạnh dạn đầu tư hệ thống đảo nước mắm bằng năng lượng mặt trời, dây chuyền lọc, chiết rót và dán nhãn tự động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp do HTX sản xuất từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Đến tháng 4/2026, nước mắm Luận Nghiệp được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia.

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Bà Chu Thị Hồng Hà (thứ 7 từ trái sang) được vinh danh tại nhóm nông dân xuất sắc trong chuyển đổi số và thương mại điện tử. Ảnh: Dân Việt.

Bà Chu Thị Hồng Hà - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà (xã Sơn Giang), có hơn 3 thập kỷ gắn bó với nghề nuôi hươu sao.

Bắt đầu phát triển kinh tế từ những năm 1990, vợ chồng bà từng trải qua giai đoạn thị trường hươu sao, nhung hươu biến động mạnh, sản xuất thua lỗ và gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ nghề truyền thống, bà kiên trì duy trì đàn hươu, tìm hướng phát triển sản xuất và từng bước khôi phục kinh tế gia đình.

Năm 2007, bà thành lập doanh nghiệp chuyên kinh doanh các sản phẩm từ hươu; đến năm 2015, doanh nghiệp đổi tên thành Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà. Từ chăn nuôi và tiêu thụ nhung hươu tươi, bà từng bước đầu tư chế biến sâu, phát triển đa dạng sản phẩm như nhung hươu khô tán bột, nhung hươu thái lát, cao xương hươu và rượu nhung hươu. Việc ứng dụng máy móc vào chế biến, chú trọng chất lượng, bao bì và nhãn mác giúp sản phẩm nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ.

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Tags:

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Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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