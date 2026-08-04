Hà Tĩnh sẽ giảm gần 56% đầu mối trường học sau sắp xếp

Số lượng cơ sở giáo dục công lập của Hà Tĩnh sẽ giảm từ 652 xuống còn 290 đơn vị.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn. Phương án được thực hiện theo hướng tinh gọn, đồng bộ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo phương án, số lượng cơ sở giáo dục công lập toàn tỉnh sẽ giảm từ 652 xuống còn 290 đơn vị, giảm 362 đầu mối, tương đương 55,52%.

Theo phương án sắp xếp, toàn tỉnh còn 82 trường mầm non (giảm 151 trường, tương đương 64,81%); 92 trường tiểu học (giảm 128 trường, tương đương 58,18%); 74 trường THCS và TH&THCS (giảm 74 trường, tương đương 50%); 32 trường THPT (giảm 6 trường, tương đương 15,79%); 5 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (giảm 5 trung tâm, tương đương 50%); 2 trường trung cấp (giảm 1 trường, tương đương 33,33%).

Đồng thời, tổ chức lại 3 trường THCS-THPT theo mô hình liên cấp trên cơ sở sắp xếp một số cơ sở giáo dục hiện có. Việc tổ chức mô hình này căn cứ vào đặc điểm địa bàn, quy mô học sinh và điều kiện thực tế của từng địa phương nhằm sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất, tạo thuận lợi cho học sinh và nâng cao hiệu quả quản lý.

Việc sắp xếp hướng tới xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục có quy mô hợp lý, quản trị hiệu quả, sử dụng tối ưu đội ngũ, cơ sở vật chất và các nguồn lực đầu tư.

Theo UBND tỉnh, việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Phương án được xây dựng trên cơ sở bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương. Việc sắp xếp không nhằm giảm số lượng trường học một cách cơ học mà hướng tới xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục có quy mô hợp lý, quản trị hiệu quả, sử dụng tối ưu đội ngũ, cơ sở vật chất và các nguồn lực đầu tư. Đồng thời, tỉnh sẽ cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng giáo viên trực tiếp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, việc sắp xếp sẽ được xem xét trên cơ sở điều kiện địa lý, giao thông, dân cư và khoảng cách đi học của học sinh, bảo đảm quyền học tập của người dân, không để việc tinh gọn đầu mối ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận giáo dục.

Việc tổ chức lại mạng lưới trường học được kỳ vọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư và tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.