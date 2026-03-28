Hillside Vũng Áng - "lời giải an cư” khi giá vật liệu xây dựng leo thang

Giữa bối cảnh giá vật liệu xây dựng liên tục leo thang, giấc mơ xây dựng một mái nhà của nhiều người lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng đang trở nên xa vời hơn. Trong khi đó, sự xuất hiện của dự án Hillside Vũng Áng với các căn hộ hoàn thiện, tiện nghi, mức giá phù hợp đang mở ra một hướng đi mới thiết thực và vừa tầm hơn cho bài toán an cư.

Hiện nay, KKT Vũng Áng có hơn 20.000 lao động trong và ngoài nước.

Những tháng gần đây, thị trường vật liệu xây dựng ghi nhận nhiều biến động, từ thép, xi măng đến nhân công đều tăng giá. Với nhiều gia đình trẻ, đặc biệt là công nhân, kỹ sư đang làm việc tại KKT Vũng Áng, kế hoạch xây nhà vì thế buộc phải tính toán lại.

Anh Trần Trọng Đoàn - kỹ sư tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 chia sẻ: “Trước đây vợ chồng tôi dự định tích góp vài năm rồi xây nhà. Nhưng giá vật liệu tăng nhanh quá, chi phí đội lên rất nhiều. Nếu làm lúc này thì áp lực tài chính rất lớn...”.

Không chỉ riêng anh Đoàn, nhiều lao động khác cũng đang rơi vào tình thế tương tự. Việc sở hữu một ngôi nhà theo cách truyền thống mua đất, xây dựng, hoàn thiện không chỉ tốn kém mà còn mất nhiều thời gian, công sức. Trong khi đó, đặc thù công việc tại khu kinh tế khiến họ khó theo sát quá trình thi công.

Đại diện lãnh đạo dự án tặng hoa cho khách hàng mua căn hộ tại dự án Hillside Vũng Áng.

Chính từ những thay đổi đó, xu hướng lựa chọn căn hộ hoàn thiện đang dần trở nên rõ nét. Thay vì “ôm” một khoản chi phí lớn và kéo dài, nhiều người bắt đầu tìm đến những phương án an cư gọn nhẹ, hiệu quả hơn.

Chị Võ Thị Cẩm Nhung - nhân viên Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh cho biết: “Gia đình tôi cũng từng nghĩ đến chuyện xây nhà, nhưng giờ thấy khó quá. Khi tìm hiểu về Hillside Vũng Áng, tôi thấy căn hộ đã hoàn thiện, có sẵn tiện ích nên nếu tài chính phù hợp thì sẽ cân nhắc…”.

Thực tế, Hillside Vũng Áng đang đưa ra thị trường các căn hộ có diện tích đa dạng từ khoảng 34m² đến 68m², phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, từ người độc thân đến gia đình trẻ. Giá bán được giới thiệu dao động từ khoảng 800 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng/căn, tùy diện tích và loại hình . Với các căn hộ nhỏ khoảng 34m², mức giá phổ biến vào khoảng hơn 800 triệu đồng, tương đương khoảng 22-25 triệu đồng/m² .

Hình ảnh căn hộ 44m2 ở dự án Hillside Vũng Áng.

Nếu so sánh với chi phí mua đất và xây dựng trong bối cảnh giá vật liệu tăng, mức giá này được xem là dễ tiếp cận hơn với nhiều người lao động. Quan trọng hơn, người mua có thể nhận nhà trong thời gian ngắn, hạn chế phát sinh chi phí và rủi ro trong quá trình xây dựng.

Không chỉ dừng lại ở bán căn hộ, dự án cũng đang đẩy mạnh phát triển mảng cho thuê, một hướng đi phù hợp với thực tế tại KKT Vũng Áng. Trên thực tế, một số block căn hộ đã được đưa vào vận hành từ trước với khoảng 155 căn phục vụ chuyên gia nước ngoài thuê dài hạn. Giá thuê căn hộ diện tích nhỏ hiện dao động khoảng từ 15 triệu đồng/tháng, đã bao gồm các dịch vụ cơ bản như điện nước, vệ sinh, giặt là.

Đặc biệt, từ tháng 3/2026, chủ đầu tư tiếp tục triển khai chính sách cho thuê và cam kết cho thuê đối với khách hàng mua căn hộ, cho thấy xu hướng phát triển song song giữa an cư và đầu tư khai thác .

Căn hộ 68m2 ở Block A.

Ông Lee Young Sae - chuyên gia Hàn Quốc đang làm việc tại KKT Vũng Áng cho hay: “Với đặc thù công việc, chúng tôi ưu tiên nơi ở ổn định, đầy đủ tiện ích và có thể vào ở ngay. Mô hình căn hộ như Hillside rất phù hợp, nhất là với những người không có nhiều thời gian lo chuyện xây dựng…”.

Không chỉ giải bài toán chi phí, Hillside Vũng Áng còn hướng đến việc hình thành một không gian sống đồng bộ. Dự án được quy hoạch với hệ thống tiện ích nội khu như khu thể thao, siêu thị mini, khu sinh hoạt cộng đồng… cùng vị trí thuận lợi, kết nối nhanh với các nhà máy, khu công nghiệp trong KKT Vũng Áng.

Trong bối cảnh KKT Vũng Áng tiếp tục thu hút mạnh mẽ các dự án lớn, dự kiến tuyển thêm hàng nghìn lao động, chuyên gia trong năm 2026, nhu cầu nhà ở chất lượng cao, ổn định ngày càng trở nên cấp thiết. Điều này cũng lý giải vì sao các mô hình căn hộ bài bản, có quản lý vận hành chuyên nghiệp đang dần trở thành xu hướng thay thế cho kiểu nhà ở manh mún trước đây.

Từ góc nhìn phát triển đô thị, việc xuất hiện các dự án như Hillside Vũng Áng không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị mới cho khu vực phía Nam Hà Tĩnh, nơi công nghiệp và đô thị đang dần song hành.

Phối cảnh 3D bên ngoài dự án Hillside Vũng Áng.

Khi chi phí xây dựng ngày càng leo thang, giấc mơ sở hữu một mái nhà không còn gói gọn trong việc “có đất để xây”, mà dần mở rộng sang những lựa chọn linh hoạt hơn, phù hợp hơn với thực tế thu nhập và nhịp sống hiện đại. Và, dự án Hillside Vũng Áng đang dần trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc, nơi người lao động có thể an cư mà không phải gánh quá nhiều áp lực tài chính.