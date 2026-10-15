[Infographic] 8 sai sót các cá nhân, tổ chức bán hàng đa kênh cần tránh

Theo báo cáo mới nhất, Ngân hàng UOB của Singapore đánh giá Việt Nam tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lượng nhà ở tiêu thụ trong quý III/2026 giảm 36% so với cùng kỳ năm 2025, dù giá bán nhiều phân khúc giảm từ 5 - 20% so với quý trước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từ đổi mới tư duy sản xuất đến làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững.
Được vinh danh tiêu biểu năm 2026 không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới tư duy, hiện thực hóa khát vọng phát triển và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế.
Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Sáng 13/10, giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chiều ngày 12/10, đưa giá bán xuống 143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn và vàng nữ trang 99,99% đang được giữ nguyên giá.
Lãi suất vay tiêu dùng tăng mạnh, một số khoản vay mua nhà, ô tô sau ưu đãi lên gần 20%/năm. Cá biệt, lãi vay tiền mặt tín chấp tại một số công ty tài chính lên tới 75%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Dự án TC APPAREL (VIETNAM) được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh với diện tích sử dụng hơn 238.400 m², nhằm sản xuất các sản phẩm dệt may và bao bì, cho thuê nhà xưởng...
Đằng sau những chuyển động tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh là nỗ lực đầu tư, sản xuất, kinh doanh và tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp (DN). Trong hành trình tạo đột phá phát triển, sự đồng hành của DN cùng những nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của tỉnh đang góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
Trong không gian phát triển mới, doanh nghiệp Hà Tĩnh đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi nội lực mạnh hơn. Ông Nguyễn Anh Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ với Báo và PTTH Hà Tĩnh về những động lực, yêu cầu đổi mới để doanh nghiệp nâng cao năng lực, đóng góp nhiều hơn vào phát triển của tỉnh.
Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Với bản lĩnh, tư duy đổi mới và năng lực điều hành hiệu quả, ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty HAINDECO Hà Tĩnh được vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” năm 2026.
Trong khi nhiều doanh nghiệp sản xuất thiếu lao động có kỹ năng, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm 15–24 tuổi vẫn vượt 9%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.