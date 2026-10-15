[Infographic] 8 sai sót các cá nhân, tổ chức bán hàng đa kênh cần tránh

Chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng tầm giá trị cam Vũ Quang 15/10/2026 08:43 Người trồng cam xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang chuẩn hóa quy trình chăm sóc, sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Tài chính thị trường ngày 15/10: Việt Nam duy trì vị thế nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN 15/10/2026 07:45 Theo báo cáo mới nhất, Ngân hàng UOB của Singapore đánh giá Việt Nam tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Bộ Công Thương đề xuất bỏ Quỹ Bình ổn khỏi công cụ điều hành giá xăng dầu 15/10/2026 05:05 Dự thảo nghị định xăng dầu mới đề xuất bỏ Quỹ Bình ổn khỏi công cụ bình ổn giá, đồng thời quy định hoàn trả ngân sách và chế tài với thương nhân chậm quyết toán quỹ.

Giữ màu xanh trên những cánh đồng rau vụ đông 14/10/2026 12:01 Nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản trước tác động của thời tiết, nông dân Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp chăm sóc, bảo vệ rau vụ đông, hạn chế ngập úng, sâu bệnh.

Từ cây keo đến viên nén gỗ FSC xuất khẩu sang Nhật Bản 14/10/2026 10:47 Từ những vùng rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC đến dây chuyền hiện đại, Công ty TNHH MTV VBE Hà Tĩnh đang phát triển chuỗi sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.

Phát huy giá trị sản phẩm OCOP, thúc đẩy kinh tế xã Xuân Lộc phát triển 14/10/2026 09:32 Chương trình OCOP tạo động lực để người dân Xuân Lộc (Hà Tĩnh) phát huy lợi thế địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo sinh kế bền vững.

Tài chính thị trường ngày 14/10: Giá bất động sản giảm tới 20% trong quý III 14/10/2026 07:45 Lượng nhà ở tiêu thụ trong quý III/2026 giảm 36% so với cùng kỳ năm 2025, dù giá bán nhiều phân khúc giảm từ 5 - 20% so với quý trước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại 14/10/2026 05:15 Từ đổi mới tư duy sản xuất đến làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững.

Hà Tĩnh: Khơi nguồn lực doanh nghiệp, tạo sức bật quê hương 14/10/2026 05:00 Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vai trò tạo việc làm, gia tăng giá trị sản xuất, mở rộng dư địa phát triển kinh tế địa phương.

Nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống giống, chăm sóc rau vụ tết 13/10/2026 16:43 Còn gần 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 nhưng bà con nông dân Hà Tĩnh đã bắt đầu xuống giống, chăm sóc rau màu, chủ động nguồn cung phục vụ thị trường cuối năm.

Doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh đổi mới, khát vọng vươn xa 13/10/2026 14:30 Được vinh danh tiêu biểu năm 2026 không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới tư duy, hiện thực hóa khát vọng phát triển và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế.

Phó Thủ tướng Thường trực: Ngăn chặn đầu cơ, thổi giá bất động sản 13/10/2026 13:54 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh các giải pháp kiểm soát thị trường bất động sản, ngăn chặn đầu cơ và thổi giá hiệu quả trong năm 2026.

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU 13/10/2026 12:19 Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Vàng SJC sáng 13/10 giảm 800.000 đồng xuống 143,5 triệu đồng/lượng 13/10/2026 09:54 Sáng 13/10, giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chiều ngày 12/10, đưa giá bán xuống 143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn và vàng nữ trang 99,99% đang được giữ nguyên giá.

Đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh 13/10/2026 08:28 Cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 55% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động.

Tài chính thị trường ngày 13/10: Lãi vay tiêu dùng tăng mạnh, có khoản lên tới 75%/năm 13/10/2026 07:45 Lãi suất vay tiêu dùng tăng mạnh, một số khoản vay mua nhà, ô tô sau ưu đãi lên gần 20%/năm. Cá biệt, lãi vay tiền mặt tín chấp tại một số công ty tài chính lên tới 75%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hơn 2.370 tỷ đồng tại VSIP Hà Tĩnh 13/10/2026 05:16 Dự án TC APPAREL (VIETNAM) được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh với diện tích sử dụng hơn 238.400 m², nhằm sản xuất các sản phẩm dệt may và bao bì, cho thuê nhà xưởng...

Doanh nghiệp chung sức, tỉnh đồng hành tạo đà phát triển 13/10/2026 05:10 Đằng sau những chuyển động tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh là nỗ lực đầu tư, sản xuất, kinh doanh và tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp (DN). Trong hành trình tạo đột phá phát triển, sự đồng hành của DN cùng những nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của tỉnh đang góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Gia Hanh đẩy mạnh chuyển đổi ruộng đất, hướng tới sản xuất tập trung 13/10/2026 04:00 Xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) phấn đấu chuyển đổi gần 300 ha đất sản xuất trước vụ xuân năm 2027, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác và phát triển nông nghiệp bền vững.

2 doanh nhân Hà Tĩnh nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới" 12/10/2026 22:20 Hà Tĩnh có 2 cá nhân được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” là bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh) và bà Chu Thị Hồng Hà (xã Sơn Giang).

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh chia sẻ về động lực phát triển, yêu cầu đổi mới doanh nghiệp 12/10/2026 14:51 Trong không gian phát triển mới, doanh nghiệp Hà Tĩnh đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi nội lực mạnh hơn. Ông Nguyễn Anh Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ với Báo và PTTH Hà Tĩnh về những động lực, yêu cầu đổi mới để doanh nghiệp nâng cao năng lực, đóng góp nhiều hơn vào phát triển của tỉnh.

Phường Nam Hồng Lĩnh đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo tương lai 12/10/2026 14:42 Phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất, phát triển bền vững.

Phát động trồng cây xanh, làm đẹp cảnh quan khu công nghiệp tại Nghi Xuân 12/10/2026 13:44 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phát động chỉnh trang, trồng cây xanh tại KCN Gia Lách và Dự án KCN Gia Lách mở rộng, lan tỏa trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Cục Hàng hải và Đường thủy: Tàu NV SUNSHINE an toàn, không bị tấn công 12/10/2026 12:17 Cục Hàng hải và Đường thủy khẳng định, các thông tin về việc tàu NV SUNSHINE bị tấn công và xảy ra cháy được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông là không đúng với tình trạng thực tế của tàu.

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê 12/10/2026 11:25 Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hà Tĩnh có 1 doanh nhân được vinh danh Cúp Thánh Gióng năm 2026 12/10/2026 09:02 Với bản lĩnh, tư duy đổi mới và năng lực điều hành hiệu quả, ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty HAINDECO Hà Tĩnh được vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Tài chính thị trường ngày 12/10: Doanh nghiệp thiếu nhân lực, người trẻ khó tìm việc 12/10/2026 07:46 Trong khi nhiều doanh nghiệp sản xuất thiếu lao động có kỹ năng, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm 15–24 tuổi vẫn vượt 9%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh - từ tăng trưởng cao đến phát triển thực chất 12/10/2026 05:20 Hà Tĩnh kỳ vọng các doanh nghiệp đầu tàu tiếp tục tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân.

"Thủ phủ" chăn nuôi gà ở Hà Tĩnh vào vụ sản xuất cuối năm 12/10/2026 05:15 Là vùng chăn nuôi gà quy mô lớn của Hà Tĩnh, người dân xã Yên Hòa đang chủ động vào đàn, tính toán thời điểm xuất bán, đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm.