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Kinh tế

[Infographic] 8 sai sót các cá nhân, tổ chức bán hàng đa kênh cần tránh

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Theo Cục Thuế, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh chủ động phòng ngừa sai sót, tuân thủ quy định thuế khi bán hàng đa kênh.

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Tags:

#bán hàng đa kênh #sai sót #doanh nghiệp #quản lý bán hàng #chiến lược kinh doanh

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