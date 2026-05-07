Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Bóng đá

PSG gặp Arsenal ở chung kết Champions League

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - PSG đã giành vé vào chung kết Champions League sau trận hòa 1-1 trên sân của Bayern, qua đó thắng chung cuộc 6-5 sau hai lượt trận bán kết.

bayern-psg2jpg-4248.jpg
PSG gặp Arsenal ở chung kết Champions League

Bàn thắng
Bayern: Kane (90'+4)
PSG: Dembele (3')

Sau màn rượt đuổi điên rồ ở lượt đi tại Paris với chiến thắng 5-4 dành cho PSG, trận tái đấu tại Allianz Arena diễn ra chặt chẽ hơn song vẫn đầy căng thẳng và hấp dẫn.

Đội khách sớm tạo lợi thế khi Ousmane Dembele ghi bàn ngay phút thứ 3, giúp PSG nâng tổng tỷ số lên thành 6-4. Bàn thắng sớm ấy khiến nhiều người kỳ vọng vào thêm một màn đôi công bùng nổ khác, song Bayern lại không thể tái hiện sức tấn công mãnh liệt như ở trận lượt đi.

Dù kiểm soát bóng nhiều và liên tục gây áp lực, đại diện nước Đức thiếu đi sự sắc bén trong những tình huống quyết định. Ngược lại, PSG mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong phần lớn thời gian trận đấu.

Kane tỏa sáng nhưng không thể cứu Bayern

Kane tỏa sáng nhưng không thể cứu Bayern

Thực tế, thủ thành Manuel Neuer đã phải liên tục cứu thua để níu giữ hy vọng cho Bayern. Nếu không có những pha cản phá xuất sắc của người gác đền kỳ cựu này, trận đấu có thể đã khép lại sớm hơn rất nhiều.

Phải tới phút 90+4, tiền đạo ngôi sao Harry Kane mới ghi bàn gỡ hòa 1-1, thắp lại hy vọng mong manh cho Bayern. Tuy nhiên, thời gian còn lại là không đủ để đội bóng của Vincent Kompany tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Chung cuộc, PSG bảo toàn thành quả để lần thứ ba trong 7 năm góp mặt ở chung kết Champions League. Đối thủ của họ tại Budapest vào ngày 30/5 sẽ là Arsenal của HLV Mikel Arteta.

Dưới thời Luis Enrique, PSG tiếp tục cho thấy sự trưởng thành đáng kể về bản lĩnh lẫn tính tập thể. Không còn phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân như trước, nhà đương kim vô địch châu Âu giờ là một tập thể giàu tốc độ, tổ chức và cực kỳ khó bị đánh bại trong các trận cầu lớn.

Đội hình ra sân
Bayern: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Olise, Musiala, Diaz, Kane.
PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

bongdaplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://bongdaplus.vn/champions-league-cup-c1/ket-qua-bayern-vs-psg-tong-ty-so-5-6-psg-gianh-ve-vao-chung-ket-5031072605.html

Tin liên quan

Tags:

#Bayern #PSG #Champions League #kết quả trận đấu #Harry Kane #Luis Enrique #chung kết

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Kết quả U17 Malaysia 0-3 U17 Việt Nam: Vô địch xứng đáng

Kết quả U17 Malaysia 0-3 U17 Việt Nam: Vô địch xứng đáng

U17 Việt Nam không gặp bất cứ khó khăn nào cho dù trước trận, U17 Malaysia đã... hù dọa với những lời lẽ đanh thép. Thắng thuyết phục với tỷ số đậm ở chung kết, U17 Việt Nam đã lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026 xứng đáng.
Chelsea sa thải HLV Rosenior sau 107 ngày

Chelsea sa thải HLV Rosenior sau 107 ngày

Chuỗi thành tích bết bát, đặc biệt là thất bại 0-3 trước Brighton, đã khiến Chelsea quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Liam Rosenior, dù ông mới chỉ dẫn dắt đội bóng chưa đầy 4 tháng.
Kết quả Brighton 3-0 Chelsea: Khép lại giấc mơ Champions Legue

Kết quả Brighton 3-0 Chelsea: Khép lại giấc mơ Champions Legue

Chelsea nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton, khiến hy vọng dự Champions League gần như tan biến. Đội bóng của HLV Liam Rosenior gây thất vọng toàn diện, trong khi áp lực từ người hâm mộ ngày càng gia tăng sau chuỗi phong độ tệ hại.
5 điểm nóng ở đại chiến Man City - Arsenal

5 điểm nóng ở đại chiến Man City - Arsenal

Cuộc đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh có thể được định đoạt bởi loạt điểm nóng chiến thuật: từ vai trò sáng tạo của Rayan Cherki, bài học dồn biên ở Wembley cho đến hệ thống 4-2-3-1 đang giúp Pep Guardiola hồi sinh sức mạnh Man City.
Loạt tranh cãi bao trùm đại chiến Bayern - Real

Loạt tranh cãi bao trùm đại chiến Bayern - Real

Rạng sáng 16/4, trận tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid khép lại với chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà và kéo theo hàng loạt tình huống gây tranh cãi.