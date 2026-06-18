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Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Quỳnh Sơn
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(Baohatinh.vn) - Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Sáng 18/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ đợt 1 năm 2026 cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

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Hơn 900 cán bộ được khám sức khỏe định kỳ đợt 1 năm 2026.

Trong thời gian từ ngày 18/6 - 21/6, có 932 cán bộ hưu trí và đương nhiệm thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được đội ngũ y, bác sĩ tuyến trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện các chỉ số sinh hóa, tầm soát ung thư sớm và khám các chuyên khoa như mắt, tai mũi họng, nội tiết, da liễu, tim mạch, cơ xương khớp...​

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Các cán bộ được nhân viên y tế thực hiện kỹ thuật đo độ đàn hồi mạch máu...

Sau khi có kết quả xét nghiệm, các y, bác sĩ sẽ tiến hành khám tổng quát, kết luận tình trạng sức khỏe, kê đơn thuốc, đồng thời hướng dẫn điều trị và tư vấn chế độ chăm sóc sức khỏe phù hợp cho từng người.

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Các bác sĩ tuyến trung ương tư vấn cách chăm sóc sức khỏe cho từng cán bộ.

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ là hoạt động thiết thực, giúp cán bộ nắm rõ tình trạng sức khỏe của bản thân để có phương án chăm sóc, theo dõi và điều trị hiệu quả. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh đánh giá, phân loại sức khỏe cán bộ theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

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#khám sức khỏe #Hà Tĩnh #Chăm sóc sức khỏe #sức khỏe cán bộ

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