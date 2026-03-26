Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một nghiên cứu mới cho thấy đến cuối thế kỷ XXI, hàng chục triệu người ở châu Phi có thể phải sống trong điều kiện khí hậu nóng lên ở mức nguy hiểm, với nhiều khu vực trải qua phần lớn thời gian trong năm dưới các đợt nắng nóng cực đoan.

Theo các mô hình khí hậu, trong giai đoạn 2065-2100, nhiều nơi ở châu Phi có thể ghi nhận từ 250 đến 300 ngày sóng nhiệt mỗi năm. Điều đó đồng nghĩa với việc nắng nóng cực đoan có thể không còn là hiện tượng bất thường theo mùa, mà trở thành một phần của cuộc sống thường nhật, làm đảo lộn nhịp sinh hoạt, sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Ảnh hưởng của sóng nhiệt đặc biệt nặng nề ở nông thôn, nơi phần lớn người dân phụ thuộc vào nông nghiệp và chăn nuôi. Khi nhiệt độ tăng lên kéo dài, cây trồng giảm năng suất, vật nuôi suy kiệt, nguồn nước bị thu hẹp, còn người lao động ngoài trời phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt hơn nhiều. Theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (IPCC), châu Phi là một trong những khu vực dễ tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu do tỷ lệ lao động phụ thuộc trực tiếp vào thời tiết vẫn rất cao.

Không chỉ đe dọa sinh kế, sóng nhiệt còn là mối nguy trực tiếp đối với sức khỏe con người. Các đợt nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ kiệt sức, đột quỵ do nhiệt và tử vong, nhất là với người già, trẻ em và những cộng đồng thiếu điện, nước sạch hay dịch vụ y tế. Trong bối cảnh nhiều nước châu Phi vẫn còn hạn chế về hạ tầng và năng lực ứng phó, những đợt nắng nóng cực đoan rất dễ trở thành khủng hoảng tuy âm thầm, nhưng sâu rộng.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng tình trạng phá rừng và thay đổi sử dụng đất đang làm tình hình tồi tệ hơn, khi khiến bề mặt đất hấp thụ và giữ nhiệt nhiều hơn. Điều đó cho thấy để giảm thiểu tác động, châu Phi không chỉ cần các biện pháp thích ứng như cảnh báo sớm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ nông nghiệp, mà còn cần những nỗ lực mạnh hơn trong bảo vệ hệ sinh thái và cắt giảm lượng khí thải toàn cầu.