Lễ yên vị các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45

(Baohatinh.vn) - Lễ yên vị được UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp các tổ chức, cá nhân và Nhân dân tổ chức theo nghi thức truyền thống, với các nghi lễ cầu siêu, dâng hương trang nghiêm, đúng phong tục.

bqbht_br_dji-20260330093455-0044-d.jpg
Lễ rước linh vị các liệt sĩ

Sáng 30/3, xã Cổ Đạm tổ chức lễ yên vị các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 đã hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa (thôn Cường Thịnh) năm xưa.

Theo tư liệu, trước năm 1960, Đại đội pháo binh 45 là đơn vị pháo bảo vệ bờ biển trực thuộc Khu tuần 2 Hải quân, đóng quân tại thành phố Hải Phòng. Năm 1961, đơn vị được điều động về xã Xuân Hội (Nghi Xuân cũ) làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển Bắc Trung Bộ. Sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, đơn vị được chuyển giao cho lực lượng bộ đội địa phương, trực thuộc Tỉnh đội Hà Tĩnh (nay là Bộ CHQS Hà Tĩnh).

Để đảm bảo bí mật, đơn vị thường xuyên cơ động tại các trận địa thuộc địa phận các xã Xuân Hội, Xuân Trường, Xuân Yên, Xuân Liên và Cương Gián (cũ).

bqbht_br_khu-tuong-niem-tai-thon-cuong-thinh.jpg
Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 tại thôn Cường Thịnh, xã Cổ Đạm

Khoảng 14 giờ ngày 12/7/1968, phát hiện tàu chiến Mỹ xâm phạm vùng biển, đơn vị đang chốt tại trận địa pháo Bãi Dừa (thuộc xã Xuân Liên cũ, nay là xã Cổ Đạm) nhận lệnh nổ súng. Trước sự tấn công dồn dập của gần 30 máy bay địch, trận chiến không cân sức kéo dài khoảng 2 giờ đã khiến 20 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh.

Sau trận đánh, đơn vị được lệnh rút về tuyến sau làm nhiệm vụ mở đường. Đến nay, một số hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ khu vực Nghi Xuân, số khác được gia đình đưa về quê an táng.

Nhằm ghi dấu chiến công và tri ân các anh hùng liệt sĩ, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động các nguồn lực xây dựng Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 tại trận địa Bãi Dừa. Công trình khởi công từ tháng 6/2025 với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa hơn 2 tỷ đồng; gồm các hạng mục: nhà tưởng niệm, bia tưởng niệm, nhà soạn lễ, hệ thống đường vào, khuôn viên, điện chiếu sáng…

Lễ cầu siêu, yên vị các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm

Việc hoàn thành khu tưởng niệm và tổ chức lễ yên vị không chỉ là hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” ý nghĩa, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử di tích Bãi Dừa, tạo điểm đến linh thiêng để Nhân dân và thân nhân liệt sĩ thăm viếng, tri ân.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

[Infographics] Giờ Trái đất 2026: “Sáng tạo xanh - tương lai xanh”

Giờ Trái đất 2026: “Sáng tạo xanh - tương lai xanh”

Với thông điệp “Sáng tạo xanh – tương lai xanh”, Hà Tĩnh kêu gọi cán bộ, người dân tham gia tắt thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ (từ 20h30 – 21h30 ngày 28/3) nhằm góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Vấn đề hôm nay: Người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” – tại sao không?

Vấn đề hôm nay: Người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” – tại sao không?

Hiện nay, có không ít người trẻ khi lập nghiệp thường lựa chọn sự ổn định, vận hành cuộc sống theo lối mòn truyền thống, để đổi lấy sự an toàn. Vậy phải làm gì để người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” để bứt phá? Và nếu phá bỏ giới hạn của chính mình thì cần những điều kiện gì? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nữ cán bộ giữ "3 vai" nơi làng biển

Nữ cán bộ giữ "3 vai" nơi làng biển

Thôn Phú Nghĩa (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) hôm nay đổi thay rõ nét với sự khang trang, khởi sắc. Kết quả đó có hành trình tâm huyết khơi dậy sức dân của chị Hoàng Thị Tương - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn.
Tấm vé xe đặc biệt mang hơi ấm của lòng nhân ái

Tấm vé xe đặc biệt mang hơi ấm của lòng nhân ái

Hơn 15 năm qua, những tấm vé xe buýt miễn phí của Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết, tiếp thêm nghị lực cho những hoàn cảnh khó khăn vững vàng hơn trong cuộc sống.
Trình Chính phủ phương án tăng lương trong tháng 5

Trình Chính phủ phương án tăng lương trong tháng 5

Chính phủ hạn định trong tháng 5, Bộ Nội vụ cần hoàn thành Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan để áp dụng từ 1/7/2026.
Hiện đại hóa dự báo để ứng phó thiên tai ngày càng cực đoan

Hiện đại hóa dự báo để ứng phó thiên tai ngày càng cực đoan

Thiên tai tại Hà Tĩnh ngày càng cực đoan, khó lường dưới tác động của biến đổi khí hậu. Trước thực tế đó, việc nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo bằng công nghệ hiện đại được xem là giải pháp then chốt giúp giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn cho người dân.