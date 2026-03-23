Man City hạ Arsenal, giành Cup Liên đoàn Anh

Rạng sáng 23/3, Arsenal để thua Man City 0-2 ở chung kết Carabao Cup trên sân Wembley.

Arsenal gục ngã ở chung kết Carabao.

Manchester City tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tại Carabao Cup với chức vô địch thứ 7 kể từ mùa 2013/14 đến nay. Sao trẻ sinh năm 2005, Nico O’Reilly trở thành người hùng của "The Citizens" với cú đúp trong hiệp hai.

Arsenal, trong lần đầu góp mặt ở chung kết sau 8 năm, nhập cuộc đầy tự tin. Những pha dứt điểm sớm của Kai Havertz và Bukayo Saka đã khiến hàng thủ Man City chao đảo, nhưng James Trafford đã chơi xuất sắc để giữ sạch lưới.

Sau quãng thời gian đầu lép vế, Man City dần lấy lại thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng quen thuộc. Dù vậy, trước một hàng phòng ngự kỷ luật của Arsenal, các cơ hội thực sự rõ ràng vẫn khá hiếm hoi trong hiệp một.

Bước ngoặt đến sau giờ nghỉ, khi Man City gia tăng sức ép liên tục. Phút 60, từ đường chuyền chuẩn xác của Rayan Cherki, O’Reilly dễ dàng tận dụng pha bắt bóng lỗi của Kepa Arizabalaga để đánh đầu mở tỷ số . Chỉ bốn phút sau, tài năng trẻ này hoàn tất cú đúp với pha chọn vị trí thông minh và dứt điểm gọn gàng, gần như đặt dấu chấm hết cho trận đấu.

Arsenal trả giá đắt vì sai lầm cá nhân.

Arsenal nỗ lực vùng lên trong phần còn lại, nhưng vận may không đứng về phía họ khi cú sút của Calafiori đi chệch cột dọc và pha đánh đầu của Gabriel tìm đến xà. Sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm đã khiến đội bóng của Mikel Arteta phải trả giá.

Chiến thắng này giúp Guardiola giành danh hiệu thứ 19 cùng Man City, trong khi Arsenal tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu, kéo dài cơn khát kể từ năm 2020. Ở mùa này, "Pháo thủ" vẫn còn 3 cơ hội giành danh hiệu khi đang dẫn đầu Premier League, vào tứ kết Champions League và tứ kết FA Cup.

Antonio Moric được gọi lên tuyển U19 Việt Nam

Tuyển U19 Việt Nam công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là vòng loại U20 châu Á 2027.
Foden đẩy Man City vào thế khó

Phong độ thiếu ổn định của Phil Foden khiến quá trình gia hạn hợp đồng giữa anh và Manchester City được dự báo không hề dễ dàng.
Arsenal hơn Man City 7 điểm

Arsenal thắng chủ nhà Brighton 1-0 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh để nới rộng cách biệt với Man City lên bảy điểm.
Việt Nam thắng phút bù tại Asian Cup nữ 2026

Tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự lập cú đúp giúp Việt Nam hạ Ấn Độ 2-1 ở trận ra quân bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đồng thời là vòng loại World Cup, tối 4/3.
Liverpool áp sát MU

Rạng sáng 1/3, Liverpool vùi dập West Ham với tỷ số 5-2 thuộc vòng 28 Premier League.
LĐBĐ châu Á phạt Đình Bắc và VFF

Án phạt cho Nguyễn Đình Bắc do thẻ đỏ ở vòng chung kết U23 châu Á, và LĐBĐ Việt Nam vì thẻ phạt ở chung kết SEA Games 33, được công bố vào chiều nay.
Nạn câu giờ trong bóng đá sắp bị triệt tiêu

Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) sẽ một loạt đề xuất mang tính đột phá nhằm ngăn chặn tình trạng câu giờ, trong đó có quy định cầu thủ cần chăm sóc y tế sẽ phải rời sân tạm thời trong một phút.
Thanh Hóa đưa thủ môn đá tiền đạo

Do chỉ có 5 cầu thủ dự bị, Thanh Hóa buộc phải đưa thủ môn Y Eli Nie vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo khi thua 1-3 trước CAHN ở trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/26.