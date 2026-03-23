Man City hạ Arsenal, giành Cup Liên đoàn Anh

Arsenal gục ngã ở chung kết Carabao.

Manchester City tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tại Carabao Cup với chức vô địch thứ 7 kể từ mùa 2013/14 đến nay. Sao trẻ sinh năm 2005, Nico O’Reilly trở thành người hùng của "The Citizens" với cú đúp trong hiệp hai.

Arsenal, trong lần đầu góp mặt ở chung kết sau 8 năm, nhập cuộc đầy tự tin. Những pha dứt điểm sớm của Kai Havertz và Bukayo Saka đã khiến hàng thủ Man City chao đảo, nhưng James Trafford đã chơi xuất sắc để giữ sạch lưới.

Sau quãng thời gian đầu lép vế, Man City dần lấy lại thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng quen thuộc. Dù vậy, trước một hàng phòng ngự kỷ luật của Arsenal, các cơ hội thực sự rõ ràng vẫn khá hiếm hoi trong hiệp một.

Bước ngoặt đến sau giờ nghỉ, khi Man City gia tăng sức ép liên tục. Phút 60, từ đường chuyền chuẩn xác của Rayan Cherki, O’Reilly dễ dàng tận dụng pha bắt bóng lỗi của Kepa Arizabalaga để đánh đầu mở tỷ số . Chỉ bốn phút sau, tài năng trẻ này hoàn tất cú đúp với pha chọn vị trí thông minh và dứt điểm gọn gàng, gần như đặt dấu chấm hết cho trận đấu.

Arsenal trả giá đắt vì sai lầm cá nhân.

Arsenal nỗ lực vùng lên trong phần còn lại, nhưng vận may không đứng về phía họ khi cú sút của Calafiori đi chệch cột dọc và pha đánh đầu của Gabriel tìm đến xà. Sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm đã khiến đội bóng của Mikel Arteta phải trả giá.

Chiến thắng này giúp Guardiola giành danh hiệu thứ 19 cùng Man City, trong khi Arsenal tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu, kéo dài cơn khát kể từ năm 2020. Ở mùa này, "Pháo thủ" vẫn còn 3 cơ hội giành danh hiệu khi đang dẫn đầu Premier League, vào tứ kết Champions League và tứ kết FA Cup.