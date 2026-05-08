Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Mỗi địa phương phải có đường dây nóng hoạt động 24/7 bảo vệ trẻ em

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Gần đây, một số vụ bạo lực trẻ em do chính cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bộ Y tế đề nghị các địa phương vào cuộc để bảo vệ trẻ em.

Năm 2027, 100% xã/phường có người làm công tác bảo vệ trẻ em và đường dây nóng hoạt động 24/7.
Năm 2027, 100% xã/phường có người làm công tác bảo vệ trẻ em và đường dây nóng hoạt động 24/7.

Liên tiếp những ngày gần đây, một số vụ bạo lực trẻ em do chính cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mới đây nhất là vụ việc bé gái 4 tuổi bị mẹ đẻ và "cha hờ" bạo hành dẫn đến tử vong, xảy ra tại Hà Nội. Một bé trai 2 tuổi cũng bị mẹ ruột và "cha hờ" bạo hành vẫn đang trong tình trạng nặng, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Nhằm bảo đảm quyền trẻ em, tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại cho trẻ em, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng ngừa đồng bộ với các giải pháp trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình.

Thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị xâm hại; bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để hạn chế tối đa các hậu quả gây tổn thương cho trẻ em.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quản lý.

Trường hợp cần thiết, kịp thời đề xuất với Bộ Y tế về phương án sửa đổi các quy định nhằm bảo đảm hiệu quả và chất lượng trong công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đặc biệt, Bộ Y tế đề nghị các địa phương phải có đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7.

Tại Nghị quyết số 263/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội có nội dung quy định, trong năm 2027, 100% xã/phường có người làm công tác bảo vệ trẻ em và đường dây nóng hoạt động 24/7.

baochinhphu.vn
Link bài gốc Copy link
https://baochinhphu.vn/moi-dia-phuong-phai-co-duong-day-nong-hoat-dong-24-7-bao-ve-tre-em-10226050716175763.htm

Tin liên quan

Tags:

#trẻ em #bạo hành trẻ em

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vẹn nguyên ký ức “khoét núi, ngủ hầm"

Vẹn nguyên ký ức “khoét núi, ngủ hầm"

Ở tuổi 92, CCB Dương Chí Kỳ ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) vẫn dâng trào những cảm xúc khi nhắc đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi ghi dấu tuổi trẻ gian khổ mà anh dũng của ông và đồng đội.
Phát hiện tiền ung thư thực quản ở người bệnh 50 tuổi chỉ qua triệu chứng ợ hơi kéo dài

Phát hiện tiền ung thư thực quản ở người bệnh 50 tuổi chỉ qua triệu chứng ợ hơi kéo dài

Trường hợp người bệnh được các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh phát hiện tiền ung thư thực quản từ triệu chứng rất phổ biến một lần nữa khẳng định giá trị của tầm soát sớm, cũng như vai trò then chốt của kinh nghiệm lâm sàng và sự nhạy bén trong việc nhận diện bất thường ở các bác sĩ.
Chuyện những sinh viên sớm lo "rèn" nghề

Chuyện những sinh viên sớm lo "rèn" nghề

Hiện nay, nhiều sinh viên ở Hà Tĩnh lựa chọn làm thêm đúng chuyên ngành, xem đó như “lớp học thực tế” để rèn kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và sẵn sàng cho công việc sau khi ra trường.
Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi

Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi

Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 kèm theo Quyết định 1069/QĐ-BYT, với nhiều chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con như: Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi...
Sống khỏe cùng BHT: Nhận biết sớm, phòng tránh kịp thời bệnh cận thị học đường

Sống khỏe cùng BHT: Nhận biết sớm, phòng tránh kịp thời bệnh cận thị học đường

Cận thị là tật khúc xạ phổ biến, gây suy giảm thị lực hàng đầu. Đáng lo ngại, tỷ lệ cận thị ở lứa tuổi học đường đang ngày càng gia tăng. Bác sĩ CK1 Kim Thị Thủy - Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chia sẻ về dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Lịch nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày

Lịch nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, cả nước được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 1/9 (ngày liền kề trước) và ngày 2/9. Theo Bộ Nội vụ, để thuận lợi cho người lao động bố trí lịch nghỉ ngơi, kỳ nghỉ lễ này sẽ hoán đổi ngày làm việc thứ hai (31/8) sang thứ bảy (22/8), tính cả ngày nghỉ cuối tuần sẽ có 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9/2026.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!