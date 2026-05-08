Mỗi địa phương phải có đường dây nóng hoạt động 24/7 bảo vệ trẻ em

Liên tiếp những ngày gần đây, một số vụ bạo lực trẻ em do chính cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mới đây nhất là vụ việc bé gái 4 tuổi bị mẹ đẻ và "cha hờ" bạo hành dẫn đến tử vong, xảy ra tại Hà Nội. Một bé trai 2 tuổi cũng bị mẹ ruột và "cha hờ" bạo hành vẫn đang trong tình trạng nặng, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Nhằm bảo đảm quyền trẻ em, tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại cho trẻ em, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng ngừa đồng bộ với các giải pháp trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình.

Thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị xâm hại; bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để hạn chế tối đa các hậu quả gây tổn thương cho trẻ em.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quản lý.

Trường hợp cần thiết, kịp thời đề xuất với Bộ Y tế về phương án sửa đổi các quy định nhằm bảo đảm hiệu quả và chất lượng trong công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đặc biệt, Bộ Y tế đề nghị các địa phương phải có đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7.

Tại Nghị quyết số 263/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội có nội dung quy định, trong năm 2027, 100% xã/phường có người làm công tác bảo vệ trẻ em và đường dây nóng hoạt động 24/7.