Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tình hình mới

Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Phạm Văn Khuê - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên (Cụm trưởng); Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh (Cụm phó), Lê Anh Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng.

Sáng 19/6, Cụm Thi đua số 2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Quốc Bảo - Vụ phó Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh, thành trong Cụm Thi đua số 2. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ban ngành.

Cụm thi đua số 2 ngành tổ chức xây dựng Đảng có 9 tỉnh ủy, thành ủy, bao gồm: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, Hà Tĩnh đang bước vào triển khai kịch bản tăng trưởng “hai con số” với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, với vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch… khối các đơn vị Cụm Thi đua số 2 có đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của cả nước. Hội nghị hôm nay là điều kiện, nền tảng để các địa phương tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong những năm tới.

Đại biểu các địa phương tham dự hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Cụm phó Cụm Thi đua số 2 thông tin: Thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy và chương trình công tác trọng tâm của ngành, công tác thi đua, khen thưởng của ngành tổ chức xây dựng Đảng tại các đơn vị trong cụm đã gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được một số kết quả nổi bật.

Các đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu phổ biến, quán triệt quy định mới của trung ương và cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị của tỉnh ủy, thành ủy phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Như Dũng trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng của Cụm Thi đua số 2, Ban Tổ chức Trung ương.

Tham mưu vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, các chức danh phù hợp với đề án nhân sự đại hội đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt; biên chế, gắn với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức được quan tâm thực hiện, cơ bản phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa Tạ Hồng Lựu chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác của địa phương.

Cùng với đó, chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng. Hoàn thành công tác tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả…

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Anh Tuấn đề xuất một số ý kiến liên quan quy định công tác cán bộ tại cơ sở.

Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. Trong đó, tập trung vào những nội dung như: Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy và các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh ủy, thành ủy. Hướng dẫn đảng uỷ cấp xã thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng đảm bảo đồng bộ với việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

Tham mưu thực hiện tốt các khâu, quy trình công tác cán bộ; tăng cường công tác nắm tình hình chính trị nội bộ. Phấn đấu thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển đảng viên theo chỉ tiêu đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An Phạm Trọng Hoàng chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng tại địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có nền nếp phong trào thi đua trong cụm; tiếp tục xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến việc vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; chuyển đổi số trong quá trình công tác; bất cập trong chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể cấp xã; khó khăn trong công tác phát triển đảng viên.

Đồng thời, đóng góp những ý kiến tâm huyết, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Văn Khuê kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Khuê - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên (Cụm trưởng Cụm Thi đua số 2) ghi nhận, tiếp thu ý kiến thảo luận, đề xuất của các đại biểu tại hội nghị.

Đồng thời mong muốn, các đề xuất sẽ được trung ương tiếp thu và điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn công tác tại các địa phương; là cơ sở để các địa phương, đơn vị nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.