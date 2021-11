Chân dung một người thầy đáng kính ở trường chuyên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những ai đã được làm học trò của thầy Trần Quang Tú (nguyên giáo viên ngữ văn, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh) đều cảm thấy thật may mắn. May mắn vì được thầy tin tưởng và được trải nghiệm vai trò “trung tâm thực sự” của những giờ học. May mắn vì được thầy rèn luyện cho tính nghiêm cẩn, chừng mực và kiên trì.