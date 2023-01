Vui tươi chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2023” ở TP Hà Tĩnh

Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2023” do UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức gồm các tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước và sự phát triển của thành phố vừa bước qua tuổi 15.

Tối 31/12, tại Công viên Lý Tự Trọng, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2023".

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự chương trình.

Chương trình gồm 15 tiết mục ca, múa, nhạc, dân ca, ví giặm do Trung tâm VHTT thành phố Hà Tĩnh chủ trì dàn dựng, có sự tham gia của các hạt nhân văn nghệ quần chúng trên địa bàn. Trong ảnh: Tiết mục “Trống hội khai xuân” do tập thể giáo viên Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên thể hiện.

Các tiết mục mang chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước và sự phát triển của thành phố trẻ trên đường phát triển, hội nhập. Trong ảnh: Tốp ca nữ Phòng GD&ĐT thành phố thể hiện bài hát “Đảng cho ta một mùa Xuân”.

Ca khúc “Thành Sen nhớ Bác” do ca sĩ Ngọc Kiệm (Trung tâm VHTT Thành phố Hà Tĩnh) thể hiện.

Chương trình còn có sự tham gia của các diễn viên nhí đến từ các trường học trên địa bàn. Trong ảnh: Tập thể giáo viên và học sinh Trường Mầm non Nguyễn Du thể hiện bài hát “Chào xuân mới”.

Tiết mục “Trọn tình ví, giặm” (soạn lời: Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Hồng Oanh) do CLB Dân ca - Dân vũ Thành Sen biểu diễn.

Bước nhảy điêu luyện được các bạn đoàn viên thanh niên thể hiện vui nhộn, tươi trẻ, căng tràn sức sống mới.

Chương trình nghệ thuật đã được đơn vị tổ chức dàn dựng công phu, hoành tráng, đặc sắc, đầu tư tìm tòi về ý tưởng nghệ thuật, tạo hiệu ứng đặc biệt về cảm xúc cho khán giả. Trong ảnh: Tiết mục ngâm thơ “Xuân Thành Sen” do em Nguyễn Thị Bảo Trân - học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Bình thể hiện.

Tiết mục “Xuân xuân ơi, xuân đã về” đầy vui tươi, phấn khởi đã khép lại chương trình nghệ thuật.

Chương trình đã thu hút đông đảo khán giả đến xem.

Tin liên quan: Lắng đọng chương trình nghệ thuật “Hà Tĩnh ghi nhớ ơn Người” Tại chương trình, Nhân dân Vũ Quang đã được ôn lại truyền thống, những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Thành Sen nhớ Bác” Chương trình nghệ thuật “Thành Sen nhớ Bác” đã ôn lại những tình cảm thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh và quá trình 15 năm hình thành, phát triển của thành phố.

Cẩm Hoà