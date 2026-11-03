Phạm nhân thứ 3 trong vụ trốn trại ở Khánh Hòa đã bị bắt

Sau hơn 10 ngày lẩn trốn, hơn 0 giờ ngày 3/11, phạm nhân Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại tỉnh Thanh Hóa) đã bị lực lượng chức năng đã bắt giữ. Đây là 1 trong 4 phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10 vừa qua.
Theo thông tin ban đầu, Lữ Văn Toàn bị phát hiện và bắt giữ khi đang di chuyển tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa). Thời điểm bị bắt, đối tượng không kháng cự, đã bị lực lượng chức năng khống chế nhanh chóng và đưa về xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào chiều 21-10, 4 phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam A2, gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về hai tội “giết người” và “mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, đăng ký thường trú tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “giết người”; Lê Văn Cường (sinh năm 1994, đăng ký thường trú tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án 10 năm tù về hai tội “trộm cắp tài sản” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngày 22-10, Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ban hành bốn quyết định truy nã đặc biệt đối với các phạm nhân nêu trên, yêu cầu toàn lực lượng tập trung truy bắt.
Sáng 24-10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) đã bắt giữ được Lê Văn Cường khi đối tượng đang di chuyển trên địa bàn. Đến tối 28-10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thành công Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.
Với việc bắt giữ Lữ Văn Toàn vào rạng sáng 3-11, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 3 trong 4 phạm nhân trốn trại. Lực lượng chức năng vẫn đang truy lùng phạm nhân Hồ Văn Tình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các khu vực lân cận.
Vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà còn gây lo lắng trong nhân dân. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện dấu hiệu khả nghi liên quan đến các đối tượng đang bị truy nã, cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng gần nhất để phối hợp xử lý.
Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các phạm nhân đã bị bắt giữ theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ kiên quyết truy bắt bằng được đối tượng Hồ Văn Tình còn lại, không để đối tượng tiếp tục lẩn trốn, gây nguy hiểm cho xã hội.
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