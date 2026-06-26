Họp rà soát nội dung, triển khai chấm thi vòng chung khảo cuộc thi chính luận

Chiều 26/6, Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 họp rà soát nội dung, triển khai chấm thi vòng chung khảo. Tham dự cuộc họp có các thành viên ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi.

Đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng BTC Cuộc thi chính luận cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 chủ trì cuộc họp.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thời gian qua, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 10.000 bài dự thi. Các địa phương, đơn vị đã chấm thẩm định, lựa chọn gần 600 tác phẩm có chất lượng cao để gửi dự thi cấp tỉnh.

Một số địa phương đã tổ chức chấm trao giải cuộc thi tại cơ sở như các xã, phường: Cẩm Lạc, Phúc Trạch, Hương Xuân, Nam Hồng Lĩnh, Bắc Hồng Lĩnh…

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh thông tin khái quát về công tác chấm điểm vòng sơ khảo.

Căn cứ thể lệ cuộc thi và tiến hành quét trùng lặp theo quy định, phòng chuyên môn, bộ phận thư ký giúp việc đã sơ loại các bài thi không đáp ứng tiêu chí, lựa chọn 202 bài thi vào vòng sơ khảo.

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, chặt chẽ, hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 84 tác phẩm có chất lượng vào vòng chung khảo, bao gồm các thể loại: tạp chí 58 tác phẩm, báo 19 tác phẩm, truyền hình 4 tác phẩm, phát thanh 3 tác phẩm.

Thầy Nguyễn Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú đề xuất cần cân đối tiêu chí của ban tổ chức cấp tỉnh và cấp Trung ương trong quá trình chấm tác phẩm.

Hiện nay, bộ phận thư ký giúp việc đã in sao các tác phẩm, phiếu chấm để ban giám khảo vòng chung khảo tiến hành chấm lựa chọn các tác phẩm có chất lượng cao trao giải cấp tỉnh theo kế hoạch; đồng thời, trên cơ sở kết quả chấm thi vòng chung khảo, lựa chọn 50 tác phẩm tham gia cuộc thi cấp Trung ương.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Võ Xuân Báu góp ý về thang điểm của các loại hình tác phẩm dự thi.

Tại cuộc họp, đại biểu đã thảo luận những nội dung liên quan đến cách thức, thời gian chấm vòng chung khảo; chất lượng tác phẩm, tiêu chí quy định thang điểm cho các thể loại; lựa chọn tác phẩm dự giải cấp Trung ương. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến trên lĩnh vực chuyên môn, phân tích đặc thù của các loại hình tác phẩm để làm căn cứ, cơ sở chấm thi.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp ghi nhận các ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, bổ sung thêm quy chế chấm thi vòng chung khảo.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các thành viên ban tổ chức, ban giám khảo rà soát quy định của Trung ương về các nội dung liên quan đến cuộc thi; làm việc công tâm, trách nhiệm trong quá trình chấm thi để lựa chọn những tác phẩm xứng đáng trao giải cấp tỉnh và gửi dự thi cấp Trung ương.

Công tác chấm thi vòng chung khảo phải hoàn thành trước ngày 10/7/2026 và hoàn thiện hồ sơ giải trước ngày 14/7/2026.