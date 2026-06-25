Anh hùng La Văn Cầu từ trần ở tuổi 94

Sáng 25/6, lãnh đạo UBND phường Kim Liên (Hà Nội) xác nhận thông tin trên. Đại tá La Văn Cầu là thương binh hạng 71%, sinh sống tại phố Tây Sơn, phường Kim Liên.

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu. Ảnh: Trần Vương

Ông sinh năm 1932, là người dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng). Tham gia quân đội năm 1948, ông chiến đấu trong Đại đội 671, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 và được kết nạp Đảng năm 1950. Đến nay, ông có 76 năm tuổi Đảng.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công. Trước Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950, ông góp mặt trong trận phục kích Bông Lau - Lũng Phầy, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần tạo thế cho chiến trường Cao Bằng.

Tên tuổi của Anh hùng La Văn Cầu gắn liền với trận đánh cứ điểm Đông Khê. Khi mang bộc phá đánh lô cốt mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn dập nát cánh tay phải. Trong tình thế hiểm nghèo, ông yêu cầu đồng đội chặt phần cánh tay bị thương, tiếp tục ôm khối bộc phá bằng tay còn lại lao lên phá hủy lô cốt, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi.

Ngày 19/5/1952, ông là một trong bảy chiến sĩ đầu tiên trên cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất.

Sau chiến tranh, dù mang thương tật nặng, ông tiếp tục công tác trong quân đội, đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tuyên huấn, công tác thanh niên và công tác cán bộ; được phong quân hàm đại tá, nghỉ hưu năm 1996. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, là nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Với những cống hiến to lớn, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Ba và Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.