Tấm vé xe đặc biệt mang hơi ấm của lòng nhân ái

Suốt 15 năm qua, trên những tuyến xe buýt ngược xuôi khắp các nẻo đường Hà Tĩnh, có những tấm vé đặc biệt mang theo hơi ấm của lòng nhân ái. Tấm vé ấy không chỉ là "phương tiện" để di chuyển mà còn là nguồn động viên to lớn giúp những bệnh nhân nghèo và người khiếm thị vơi bớt nhọc nhằn, vững tin hơn trong hành trình chống chọi với bệnh tật và hòa nhập cộng đồng.

Những tấm vé xe buýt miễn phí giúp ông Nguyễn Duy Toàn có thêm kinh phí trang trải cuộc sống.

Ông Nguyễn Duy Toàn (thôn 9, xã Hương Phố) đã có hơn 4 năm gắn bó với những chuyến xe buýt để xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chạy thận. Sử dụng xe buýt để di chuyển từ nhà đến viện, từ viện về nhà liên tục khiến hành trình điều trị của ông thêm phần vất vả, kinh tế gia đình cũng vì thế ngày càng eo hẹp. Việc được Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh hỗ trợ vé xe buýt miễn phí cả năm đã giúp ông Toàn giảm bớt chi phí đi lại, có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Ông Toàn xúc động chia sẻ: “Mỗi tuần 3 lần ngược xuôi chạy thận, nếu không có sự hỗ trợ vé xe buýt của công ty, chi phí đi lại thực sự là gánh nặng đối với tôi. Nhờ những tấm vé miễn phí này, tôi tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể để mua thêm thuốc men, trang trải cuộc sống vốn đã rất khó khăn”.

Cùng chung hoàn cảnh là chị Nguyễn Thị Thủy (thôn Kiều Mộc, xã Gia Hanh). Với hơn 9 năm chạy thận, chị Thủy hiểu rõ hơn ai hết nỗi vất vả của những bệnh nhân chạy thận. Sức khỏe suy giảm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhưng suốt chừng ấy năm, những tấm vé xe buýt miễn phí đã trở thành nguồn động viên bền bỉ, giúp chị vững vàng hơn trong hành trình điều trị bệnh.

Chị Thủy tâm sự: "9 năm ròng rã chiến đấu với bệnh suy thận, có những lúc tôi tưởng chừng như muốn bỏ cuộc. Sự đồng hành của công ty qua những chuyến xe nghĩa tình giúp tôi cảm thấy mình vẫn luôn được xã hội quan tâm và sẻ chia, tiếp thêm cho tôi nghị lực vượt qua bệnh tật".

Những người khiếm thị cũng là đối tượng được nhận vé xe buýt miễn phí của Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh.

Không chỉ hướng đến các bệnh nhân suy thận, chương trình còn mở rộng vòng tay nhân ái đến với những người khiếm thị.

“Với những người khiếm thị như chúng tôi, việc đi lại vốn đã gian nan. Tấm vé xe buýt miễn phí không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn là sự động viên rất lớn để những người khiếm thị tự tin hơn khi hòa nhập với cộng đồng”, ông Trần Đức Hạnh (thôn Nguyên Đối, xã Cẩm Hưng) chia sẻ.

Với những tấm vé đặc biệt này, người thụ hưởng có thể sử dụng không giới hạn trên tất cả các tuyến xe buýt của công ty trong suốt một năm, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, khám chữa bệnh và tham gia các hoạt động trong cuộc sống.

Được biết, hoạt động tặng vé xe buýt miễn phí đã được Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh bền bỉ triển khai suốt hơn 15 năm qua. Từ con số khởi đầu chỉ khoảng 120 vé dành cho bệnh nhân chạy thận, đến nay chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ và mở rộng đối tượng, với quy mô bình quân mỗi năm phát ra 400 vé, có những năm cao điểm lên đến hơn 500 vé với kinh phí hàng tỷ đồng.

Đây là hoạt động an sinh xã hội trọng tâm được tập thể cán bộ, người lao động duy trì nhằm lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.

Ông Trần Văn Sỹ - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh chia sẻ: "Dù còn nhiều khó khăn, nhất là khi chi phí vận hành tăng cao, tập thể công ty vẫn quyết tâm duy trì chương trình hỗ trợ vé xe buýt miễn phí hằng năm, xem đây là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn để đưa những tấm vé nghĩa tình đến với nhiều đối tượng yếu thế hơn nữa, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội”.

Ông Trần Văn Sỹ - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh trao vé xe miễn phí tới những hoàn cảnh khó khăn.

Những chuyến xe buýt vẫn ngày ngày lăn bánh, chở theo không chỉ hành khách mà còn cả sự sẻ chia, yêu thương. Những tấm vé xe buýt 0 đồng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thắp lên hy vọng cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn trên hành trình chiến đấu với bệnh tật...