Tập trung cao cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm

Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh.

Sáng 5/6, các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua; cho ý kiến dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và rà soát các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

6 tháng đầu năm 2026, bối cảnh thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng; các sản phẩm công nghiệp chủ lực có sản lượng tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, thép ước đạt 1.980 nghìn tấn, tăng 7%; điện sản xuất ước đạt hơn 9,1 tỷ kWh, tăng 43%; sợi ước đạt gần 5.900 tấn, tăng 21%; bia ước đạt hơn 46 triệu lít, tăng 14%; pack pin ước đạt hơn 44.000 pack, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm 2025; cell pin ước đạt hơn 10,9 triệu cell, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025...

Đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh.

Nông nghiệp phát triển ổn định, vụ xuân được mùa, năng suất ước đạt trên 61 tạ/ha (bằng 102,5% kế hoạch), sản lượng ước đạt trên 35,7 vạn tấn (bằng 101,4% kế hoạch). Các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải tiếp tục được mở rộng.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Đức Thắng báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm.

Thương mại, dịch vụ, du lịch tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt trên 30.800 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt trên 3.200 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 0,83 tỷ USD tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng ước đạt 11.932 tỷ đồng, đạt 63% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn (bao gồm giải ngân vốn kéo dài) tính đến hết tháng 5/2026 đạt hơn 2.174 tỷ đồng, bằng 35,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 30,9% kế hoạch địa phương triển khai, xếp thứ 5/34 địa phương trên cả nước.

Ông Trương Quang Long- Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình thu ngân sách nội địa những tháng đầu năm.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 21 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 99.410 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 412,6 triệu USD được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đến 31/5, tỉnh thành lập mới 1.028 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 10.237 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Văn Thành báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch.

Công tác điều chỉnh Quy hoạch tỉnh được tập trung, hoàn thành. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đạt nhiều kết quả tích cực.

Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, gắn với các nhiệm vụ chính trị, văn hoá lớn của đất nước, của tỉnh. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt nhiều thành tích. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được thực hiện hiệu quả. Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng. Toàn tỉnh ước giải quyết việc làm cho 10.743 người. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Xuân Thao thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Về công tác chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh, dự kiến UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh thông qua 41 nội dung (10 báo cáo, 31 nghị quyết chuyên đề). Đến nay, các sở, ngành, đơn vị liên quan đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình kỳ họp theo quy định.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà thông tin một số nội dung dự kiến trình Kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, phân tích kết quả cụ thể trên từng ngành, lĩnh vực và đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Đại biểu cũng báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung dự kiến trình kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kết luận cuộc họp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công; triển khai hiệu quả, thực chất Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch; thực hiện nhiệm vụ sắp xếp thôn, tổ dân phố theo kế hoạch; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống đuối nước; đẩy mạnh công tác giáo dục thanh thiếu niên; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt tại những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao; tăng cường quản lý, bảo vệ tài sản công trong quá trình xử lý các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; rà soát, xây dựng phương án xử lý các dự án tồn đọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định.

Sở Y tế, Sở GD&ĐT rà soát, bám sát tiến trình, các tiêu chí của các chương trình mục tiêu quốc gia để tham mưu UBND tỉnh đăng ký các nội dung phù hợp, qua đó tranh thủ tối đa các nguồn lực từ Trung ương đầu tư cho địa phương.

Liên quan đến hệ thống trường nội trú liên cấp, các địa phương và Sở GD&ĐT khẩn trương rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đưa 2 trường tại xã Hương Khê và xã Sơn Kim 1 vào sử dụng từ năm học mới, phát huy hiệu quả đầu tư theo mục tiêu dự án. Đối với 5 trường còn lại, cần tiếp tục đánh giá kỹ nhu cầu thực tế, quy mô đầu tư và phương án khai thác, sử dụng nhằm bảo đảm phù hợp với tính chất mô hình trường nội trú.