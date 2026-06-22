Tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc qua Hà Tĩnh

Tối 21/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng, khu vực gần nút giao Kỳ Trung (thuộc địa bàn xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) giữa xe khách và xe đầu kéo, khiến 1 trường hợp tử vong tại chỗ và 8 người bị thương.

Nạn nhân trong vụ tai nạn đều được các cơ sở y tế điều phối, cấp cứu kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin có tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, Trung tâm Y tế Kỳ Anh và BVĐK thị xã Kỳ Anh đã kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động các ê-kíp cấp cứu ngoại viện cùng các khoa, phòng liên quan sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.

Xe cứu thương cùng kíp trực cấp cứu ngoại viện được điều động nhanh chóng tới hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ, sơ cứu và vận chuyển nạn nhân.

Đến nay, 5 người được cho xuất viện về theo dõi tại nhà.

Tại hiện trường, các y, bác sĩ đã khẩn trương tiến hành phân loại nạn nhân theo mức độ chấn thương, thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu như kiểm soát đường thở, cầm máu, cố định gãy xương, chống sốc và theo dõi các dấu hiệu sinh tồn; đồng thời chuyển về Trung tâm Y tế Kỳ Anh để tiếp tục cấp cứu, thăm khám và theo dõi.

Trong quá trình tiếp nhận nạn nhân, Trung tâm Y tế Kỳ Anh và BVĐK thị xã Kỳ Anh đã phối hợp chặt chẽ với BVĐK tỉnh Hà Tĩnh điều phối cấp cứu, hội chẩn chuyên môn và chuyển tuyến đối với các trường hợp chấn thương nặng cần điều trị chuyên sâu.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh đến BVĐK tỉnh động viên, thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: Nhật Thắng

Nhờ công tác phối hợp được triển khai đồng bộ, bảo đảm người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, an toàn nhất, do đó đã phòng tránh được nguy cơ tử vong ở các ca chấn thương nặng.

Đến nay, đã có 5 bệnh nhân được cho xuất viện về nhà theo dõi, 2 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh và có 1 bệnh nhân chuyển tuyến trên.