"Tổng tài chỉ tay đánh người" không được hưởng án treo

Ngày 31/3, TAND Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Gây rối trật tự công cộng do Thiên kháng cáo bản án của TAND khu vực 3 - tuyên phạt bị cáo 2 năm tù, và Nguyễn Long Vũ 6 tháng tù.

Phiên phúc thẩm được xét xử trực tuyến, từ Trại tạm giam số 2 của Công an Hà Nội. Thiên nhận tội, thừa nhận hành vi, xin được hưởng án treo, giảm hình phạt.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng suốt quá trình điều tra, truy tố xét xử, bị cáo không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối lỗi, chỉ khi không chối được thì mới nhận tội.

Thiên không có tình tiết giảm nhẹ mới, các tình tiết cũ cũng chưa đủ để giảm nhẹ dưới khung hình phạt. "Án sơ thẩm tuyên đã đủ khoan hồng, đúng pháp luật", tòa phúc thẩm nêu lý do bác kháng cáo của Thiên.

Bị cáo Thiên (trái) và Vũ tại phiên tòa ngày 30/1. Ảnh: Danh Lam

Bản án xác định, khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, tại một quán cà phê trong khu đô thị ở Hà Nội, Thiên hút thuốc nên bị nhân viên quán là anh Minh (29 tuổi, con chủ quán) nhắc nhở, yêu cầu dừng lại.

Sau lần thứ ba bị nhắc, Thiên giơ tay chỉ lên trời (ám chỉ ra hiệu). Lập tức, Vũ (24 tuổi) đứng dậy, đi vào quầy thu ngân, đấm hai phát vào mặt anh Minh khiến ngã ra sàn. Thiên một lần nữa giơ tay lên trời ra hiệu, rồi hô lớn "thôi, thôi, thôi". Vũ dừng tay, trở lại ghế ngồi. Cả nhóm sau đó rời đi.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại. Chủ quán đăng tải lên mạng xã hội, sau đó trình báo công an.

Tại phiên sơ thẩm, Vũ thừa nhận hành vi, khai đánh anh Minh khi "tổng tài" chỉ đạo "mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát", trong khi Thiên phủ nhận, cho rằng chỉ giơ tay can ngăn khi thấy có xô xát.

Thiên cho rằng video tại quán "nhiều điểm chưa chính xác", dù đoạn này đã được HĐXX chiếu công khai tại tòa. Bị cáo nói "việc nhỏ nhưng bị cư dân mạng đẩy lên căng thẳng, gây hoang mang dư luận".

VKS phản bác, cho hay hành vi đang bị xem xét là gây rối trật tự, không xem xét các yếu tố "câu view", lan truyền thông tin trên mạng xã hội. Quán đã có biển cấm, nhân viên nhắc nhở Thiên ba lần.