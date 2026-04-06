Bắt giữ nhóm đối tượng bắt trộm hơn 300 con mèo

Ngày 4/4, Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá, bắt giữ một ổ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp mèo với quy mô lớn và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn.

Các đối tượng gồm: Khuất Duy Thuyết (SN 1991), Khuất Quang Huy (SN 1996), Khuất Duy Tuấn (SN 1984), Nguyễn Hữu Sách (SN 1980) và Nguyễn Văn Liễu (SN 1982) cùng trú tại xã Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra xác định, từ khoảng cuối năm 2025, do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên đã nhóm đối tượng nảy sinh ý định đi trộm cắp mèo để bán lấy tiền chia nhau.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm đối tượng chuẩn bị các công cụ gồm: 2 vợt dài khoảng 2m, 13 túi vải, 1 lồng sắt, 2 đèn pin gắn trên mũ bảo hiểm và sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển.

Hàng ngày, vào khoảng 22h30’, các đối tượng xuất phát từ xã Phúc Thọ đến các xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội để bắt trộm mèo. Sau khi trộm được, đến khoảng 4h ngày hôm sau, các đối tượng mang số mèo này đến bán tại cơ sở thu mua chó mèo Ba Hảo do Đặng Thị Hảo làm chủ với giá dao động từ 100.000 – 110.000 đồng/kg.

Tang vật bị lực lượng công an thu giữ.

Từ cuối năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã trộm cắp và tiêu thụ hơn 300 con mèo cho cơ sở này. Sau khi thu mua, Hảo tiếp tục vận chuyển mèo đến khu vực đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, TP Hà Nội để bán lại cho các tiểu thương với giá 135.000 đồng/kg.

Tại đây, các tiểu thương giết mổ và bán ra thị trường với giá 230.000 đồng/kg, hoặc bán cho người nuôi với giá 180.000 đồng/kg. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Hảo thu lợi từ việc bán số mèo do trộm cắp mà có khoảng 50 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.