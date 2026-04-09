4 đối tượng phạm tội về ma túy lĩnh 27 năm 3 tháng tù

Sáng 9/4, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án Trần Xuân Phong và các đồng phạm về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Nguyễn Duy Hà về 3 tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy.

Phiên tòa được kết nối ở điểm cầu trung tâm là Tòa án nhân dân khu vực 1 với điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an tỉnh, đồng thời kết nối đến Tòa án nhân dân tỉnh và tòa án nhân dân các khu vực trong tỉnh.

Theo cáo trạng, vào ngày 6/7/2025, do đã từng sử dụng chất ma túy cùng nhau nên Trần Xuân Phong (SN 1989, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Can Lộc) đã rủ Nguyễn Quốc Cường (SN 2003, trú tại thôn Đông Hà 1, xã Thạch Hà) mua ma túy về sử dụng.

Cường sau đó liên hệ với Nguyễn Thị Mận (SN 1986, tạm trú tại phường Thành Sen) nhờ tìm nguồn mua ma túy và được Mận cung cấp số điện thoại của Nguyễn Duy Hà (SN 1987, trú tại tổ dân phố Hợp Tiến, phường Thành Sen) để liên hệ mua 500.000 đồng ma túy đá.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, tại gác xép tầng 2 nhà chị Nguyễn Thị Luyện ở thôn Đông Hà 1, xã Thạch Hà, Nguyễn Quốc Cường và Trần Xuân Phong đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong lúc đang sử dụng thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang.

4 bị cáo tại điểm cầu thành phần Trại tạm giam Công an tỉnh.

Quá trình điều tra mở rộng xác định, ngoài hành vi bán ma túy cho Cường, Nguyễn Duy Hà còn là người nghiện ma túy, đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh nhưng đã tự ý chấm dứt cai nghiện tự nguyện.

Ngày 2/9/2025 và 3/9/2026, Hà mua ma túy đá (Methamphetamine) và heroin về sử dụng và cất giấu trong phòng ngủ của mình. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện bị cáo đang tàng trữ 1,54 gam heroin nhằm mục đích sử dụng cho bản thân.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hà tổng 8 năm tù và các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”; bị cáo Trần Xuân Phong 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Quốc Cường 7 năm 3 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Mận 4 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.