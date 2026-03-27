Vụ mua bán ma túy tại Hương Khê: Bắt thêm đối tượng cung cấp “hàng”

(Baohatinh.vn) - Theo tài liệu điều tra Công an Hà Tĩnh, Trần Xuân Đăng được xác định là đối tượng cung cấp ma túy cho Phan Thanh Tùng (trú xã Hương Khê) - đối tượng đã bị bắt tạm giam trước đó.
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Hương Khê, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Xuân Đăng (SN 1988, trú thôn 9, xã Hương Khê) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Theo tài liệu điều tra, Trần Xuân Đăng được xác định là đối tượng cung cấp ma túy hồng phiến cho Phan Thanh Tùng (SN 1997, trú thôn Hương Giáp, xã Hương Khê) - đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó.
Cụ thể, vào ngày 3/3/2026, Đăng đã thực hiện hành vi bán ma túy hồng phiến cho Tùng. Sau khi mua được “hàng”, Tùng tiếp tục chia nhỏ, bán lẻ cho các đối tượng nghiện trên địa bàn nhằm thu lợi bất chính.
Trước đó, vào ngày 16/3/2026, từ kết quả đấu tranh với các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng chức năng đã lần ra Phan Thanh Tùng. Khám xét nơi ở của đối tượng này, cơ quan công an thu giữ 176 viên hồng phiến. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thanh Tùng về tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự.
Quá trình đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ vai trò của Trần Xuân Đăng trong đường dây này với vai trò nguồn cung cấp ma túy đầu vào, qua đó củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy trong quá trình tuần tra, Công an xã Hương Khê phối hợp Đồn Biên phòng Phú Gia đã lần ra và bắt giữ Phan Thanh Tùng (SN 1997, trú thôn Hương Giáp, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), thu giữ 176 viên hồng phiến.
Phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy trong quá trình tuần tra, Công an xã Hương Khê phối hợp Đồn Biên phòng Phú Gia đã lần ra và bắt giữ Phan Thanh Tùng (SN 1997, trú thôn Hương Giáp, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), thu giữ 176 viên hồng phiến.
