Nơm nớp lo tai nạn khi qua nút giao ở xã Cổ Đạm

Nút giao ngã tư đường tỉnh 547 (đường ven biển Hà Tĩnh) giao với các tuyến đường liên xã Cổ Đạm tại Km16+700 còn được gọi là ngã tư cổng làng Hoa Vân Hải. Từ lâu, nơi đây được xem là một trong những “điểm đen” về tai nạn giao thông.

Theo ghi nhận, lượng phương tiện qua lại mỗi ngày rất lớn, đặc biệt là các xe tải và xe container di chuyển với tốc độ nhanh. Bên cạnh đó, ngã tư nằm gần Trường THPT Nghi Xuân và chợ Cổ Đạm nên giao thông khá lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn.

Dù nằm gần khu dân cư đông đúc và đặc biệt là khu vực trường học, nhưng nút giao này không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Vào khung giờ cao điểm, tình hình giao thông tại đây rất lộn xộn, luôn rơi vào cảnh “mạnh ai nấy đi”. Nhiều em nhỏ tự đi xe đạp, xe điện hoặc đi bộ sang đường, trong khi các phương tiện trọng tải lớn liên tục lao tới, tạo nên những tình huống “thót tim”.

Một nguyên nhân khác khiến tình trạng giao thông ở đây lộn xộn là nhiều người dân chưa chấp hành luật giao thông. Không khó để bắt gặp tình trạng người dân điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều, chở hàng cồng kềnh…

Thực tế, đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây, trong đó có những vụ việc thương tâm để lại hậu quả nặng nề. Nhiều trường hợp va chạm giữa xe máy và xe tải khiến nạn nhân bị thương nặng, thậm chí tử vong.

Bà Nguyễn Thị Tỵ (trú thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm) cho biết: “Ngày nào chúng tôi cũng đi qua nút giao này và luôn nơm nớp lo sợ. Người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị UBND xã sớm có phương án xử lý để đảm bảo an toàn nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”.

Việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao này được xem là giải pháp cấp thiết nhằm kiểm soát lưu lượng xe, giảm xung đột giao thông và hạn chế tai nạn. Ông Trần Quang Huệ - Trưởng thôn Vân Thanh Bắc cho biết: “Tôi từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn xảy ra nên rất bất an mỗi khi lưu thông qua nút giao này. Từ những bất cập trong thời gian qua, chúng tôi rất mong các cấp, ngành chức năng sớm lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại”.

Liên quan đến vấn đề này, ông Ngô Đức Tài - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Cổ Đạm cho hay: "Tình hình an toàn giao thông tại ngã tư cổng làng Hoa Vân Hải rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Để hạn chế tình trạng này, UBND xã Cổ Đạm đã kiến nghị cơ quan chức năng sớm lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đồng thời tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ".