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Công nghệ

Zalo rà soát tài khoản đăng ký bằng số điện thoại bị thu hồi

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Zalo cho biết đang phối hợp với nhà mạng rà soát các tài khoản đăng ký bằng số điện thoại đã bị thu hồi và yêu cầu người dùng cập nhật thông tin.

Ngày 18/6, Zalo thông báo phối hợp với Viettel triển khai cơ chế này, trong đó nhà mạng sẽ cập nhật danh sách thuê bao di động không còn được sử dụng. Nền tảng sẽ rà soát, đối chiếu những tài khoản đang đăng ký bằng số điện thoại đó, gửi thông báo để người dùng cập nhật số mới, "nhằm đảm bảo dịch vụ thông suốt và phù hợp với quy định của pháp luật".

Trước đó, nhiều người dùng phản ánh rắc rối khi mua phải "SIM quay đầu" - là số điện thoại đã bị nhà mạng thu hồi từ chủ cũ rồi bán lại. Người mua SIM mới có thể gặp tình trạng số điện thoại đã gắn với một tài khoản ngân hàng, mạng xã hội, hay ứng dụng gọi điện, nhắn tin, khiến họ không thể đăng ký, thậm chí bị làm phiền bởi các liên hệ cũ. Trong khi đó, người dùng cũ cũng có thể bị xâm phạm tài khoản hoặc tài khoản bị lợi dụng cho việc xấu.

Theo Zalo, thông qua việc xác thực, người dùng mới không thể truy cập trái phép vào tài khoản của chủ sở hữu thuê bao cũ, từ đó bảo vệ dữ liệu cá nhân, nội dung riêng tư của người gắn với tài khoản cũ. Việc này cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuê bao và tài khoản trên môi trường số, loại bỏ vấn nạn SIM rác, tài khoản ảo, và hành vi trục lợi từ hạ tầng viễn thông, Internet.

Người dùng mua SIM mới nhưng phát hiện SIM đã gắn sẵn với một tài khoản ứng dụng nhắn tin. Ảnh: Trọng Đạt
Người dùng mua SIM mới nhưng phát hiện SIM đã gắn sẵn với một tài khoản ứng dụng nhắn tin. Ảnh: Trọng Đạt

Zalo chưa công bố về thời gian bắt đầu triển khai, hay việc phối hợp với các nhà mạng khác ngoài Viettel.

Trong chia sẻ với VnExpress hồi tháng 5, đại diện Cục Viễn thông nhấn mạnh số điện thoại là một loại tài nguyên quốc gia, cũng là công cụ dùng để định danh số, thông qua việc xác thực SIM chính chủ. Tuy nhiên, việc bảo vệ tài khoản số dựa trên số điện thoại là trách nhiệm của các nền tảng. "Nếu không cho người dùng mới cài đặt, đăng ký, họ sẽ bị mất thuê bao", lãnh đạo Cục Viễn thông nhận định.

Việc rà soát tài khoản dùng liên quan đến số điện thoại bị thu hồi của Zalo được đưa ra trong bối cảnh các nhà mạng đang tiến hành xác thực SIM chính chủ với toàn bộ thuê bao. Thống kê giữa tháng 6, khoảng 18 triệu thuê bao không xác nhận trạng thái sử dụng trên ứng dụng VNeID sẽ bị khóa một chiều, tiến tới khóa hai chiều và thu hồi số nếu tiếp tục thực hiện theo quy định.

vnexpress.net
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