5 hộ dân ở xã miền núi Hà Tĩnh góp gần 130 triệu đồng để mở rộng đường

Đoạn đường dài gần 300m ở thôn Thái Yên (xã Hương Đô) từng là một phần của tuyến tỉnh lộ 553. Trong quá trình triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 553 đoạn Lộc Yên - đường Hồ Chí Minh, tỉnh lộ 553 được nắn chỉnh để phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế. Do đó, gần 300m đường ở thôn Thái Yên trở thành trục giao thông nội thôn, nối giữa quốc lộ 15A và tuyến tỉnh lộ 553 mới.

Thời gian qua, trong quá trình thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 553, đoạn đường này trở thành đường trung chuyển vật liệu, phục vụ thi công. Sau khi hoàn thành dự án, chủ đầu tư đang tiến hành hoàn trả hiện trạng tuyến đường. Do trở thành đường trục thôn, tuyến mới được thiết kế là đường bê tông, với quy mô bề rộng 3,5m. Từ ý kiến đề xuất của người dân và kiến nghị của UBND xã Hương Đô, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư) đã quyết định nâng cao nền đường thêm khoảng 1m để góp phần tránh lũ.

Các gia đình đã phối hợp với nhà thầu để tiến hành đổ đất, vật liệu san nền đồng bộ, chuẩn bị cho giai đoạn hoàn thiện.

Tuy nhiên, từ thực tế đi lại và nhu cầu phát triển lâu dài, 5 hộ dân sinh sống ở đây đã bàn bạc, thống nhất góp kinh phí để mở rộng mặt đường lên 6,5m với chiều dài khoảng 130m (trong tổng chiều dài 300m của đoạn đường). Theo tính toán, ngoài kinh phí vật liệu, thuê nhân công, máy móc thi công mặt đường, người dân còn phải đắp nền cho phần đường mở rộng, tổng kinh phí đóng góp gần 130 triệu đồng. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Văn Xuân đóng góp 45 triệu đồng, ông Hán Duy Tường gần 35 triệu đồng; các hộ Lưu Thạch, Lê Văn Ái, Trần Chí Thành đóng góp từ 10 - 20 triệu đồng mỗi hộ.

Ông Nguyễn Văn Xuân chia sẻ: “Đường làm 3,5m về lâu dài sẽ chật hẹp. Sau khi tính toán, chúng tôi đã nhất trí sẽ góp tiền để mở rộng. Dù số tiền mỗi gia đình đóng góp không phải là nhỏ, nhưng vì lợi ích chung, ai cũng sẵn sàng cố gắng, miễn sao đi lại thuận lợi, an toàn cho bà con và con cháu sau này”.

Các hộ dân cũng nhận định, đây là đoạn nối giữa hai trục đường lớn, lưu lượng xe sau này chắc chắn tăng. Vì vậy cần mở rộng đường để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Hiện nay, các gia đình đã phối hợp với nhà thầu để tiến hành đổ đất, vật liệu san nền đồng bộ, chuẩn bị cho giai đoạn hoàn thiện.

Ông Hán Duy Tường cho rằng: “Đây là đoạn nối với 2 tuyến đường lớn là quốc lộ 15A và tỉnh lộ 553 nên việc mở rộng sẽ đồng bộ giao thông hơn. Mỗi hộ một hoàn cảnh, số tiền đóng góp cũng là cố gắng lớn, nhưng mọi người đều đồng thuận vì nghĩ đây là việc chung, làm một lần cho tốt để sử dụng lâu dài”.

Theo tìm hiểu, phần còn lại của tuyến đường (khoảng 170m) hiện vẫn giữ nguyên bề rộng 3,5m theo thiết kế hoàn trả do còn vướng mắc về hệ thống thoát nước nên chưa thể triển khai mở rộng. Tuy vậy, các hộ dân trong khu vực đã bước đầu bàn bạc, thống nhất sẽ tiếp tục góp kinh phí để đắp nền phần lề đường lên cao khoảng 1m, đồng bộ với cao trình mới. Khi điều kiện thi công đảm bảo, người dân sẽ tiếp tục hoàn thiện mặt đường, từng bước mở rộng toàn tuyến.

Câu chuyện ở thôn Thái Yên cho thấy sự thay đổi trong tư duy của người dân địa phương, từ chỗ trông chờ vào đầu tư, sang chủ động đồng hành với Nhà nước trong việc cải thiện, nâng chuẩn cơ sở hạ tầng. Trong khi nhiều dự án, công trình khác trên địa bàn đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thì sự đồng thuận và chủ động của người dân thôn Thái Yên càng trở nên đáng trân trọng.

Ông Nguyễn Văn Luận - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Đô cho biết: “Chúng tôi rất ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đồng thuận, tự nguyện đóng góp của các hộ dân. Đây là cách làm rất thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng ngay từ cơ sở. Chính quyền địa phương sẽ đồng hành thực hiện nguyện vọng của bà con. Đồng thời phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công theo dõi, giám sát quá trình thực hiện để đảm bảo công trình đạt yêu cầu kỹ thuật, bền vững, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân”.