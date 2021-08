Bộ Công an gửi thư khen nhân viên tín dụng ở Hà Tĩnh khống chế đối tượng dùng dao để cướp tiền

Bộ Công an vừa gửi thư khen chị Thiều Thị Ba - nhân viên Quỹ tín dụng nhân dân Phong Bắc Trung (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về hành động dũng cảm chống trả quyết liệt, khống chế đối tượng dùng dao đe dọa để cướp tiền.

Video: Nhân viên tín dụng tay không giằng co với đối tượng nữ dùng dao cướp tiền Qua trích xuất camera an ninh cho thấy, đối tượng nữ trùm kín mặt, dùng dao đe dọa để cướp tiền của nữ nhân viên quỹ tín dụng tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Sáng nay (16/8), Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thư khen của Bộ Công an và tặng hoa chúc mừng chị Thiều Thị Ba do có hành động dũng cảm.

Trước đó, vào sáng 3/8/2021, đối tượng Nguyễn Thị Hoà (quê Thường Tín, thành phố Hà Nội) đã vào phòng làm việc của Quỹ tín dụng nhân dân Phong Bắc Trung dùng dao đe dọa chị Thiều Thị Ba để cướp tài sản. Chị Ba đã dũng cảm chống trả quyết liệt, khống chế, giữ đối tượng tại phòng làm việc để lực lượng Công an bắt giữ, xử lý.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen ngợi chị Thiều Thị Ba và khẳng định: Việc làm của chị Ba là hành động quả cảm, thể hiện ý chí kiên cường, không khuất phục trước tội phạm, là tấm gương điển hình, cổ vũ Nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung Anh