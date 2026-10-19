Bắc Kinh có thể trở thành đô thị "siêu già" vào năm 2035 (Ảnh: Reuters).

Nhật báo Beijing Daily đưa tin, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã đưa công tác quy hoạch dân số trở thành một phần trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước trong bối cảnh dân số già hóa.

Theo dự báo, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc có thể trở thành đô thị "siêu già hóa" vào năm 2035, cụ thể cứ 3 người dân sinh sống tại Bắc Kinh thì sẽ có 1 người từ 60 tuổi trở lên. Tính đến cuối năm 2025, Bắc Kinh có khoảng 5,29 triệu cư dân thường trú từ 60 tuổi trở lên, chiếm gần 1/4 tổng dân số thành phố.

Là một siêu đô thị, Bắc Kinh đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm giải quyết bài toán già hóa dân số diễn ra nhanh chóng.

Vào tháng 1, thành phố đã ban hành quy định pháp lý nền tảng và toàn diện đầu tiên ở cấp địa phương về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Động thái này đưa Bắc Kinh trở thành thành phố đầu tiên tại Trung Quốc luật hóa mạng lưới dịch vụ chăm sóc người cao tuổi 3 cấp, từ cấp quận/huyện, phường/xã đến các cộng đồng dân cư/thôn xóm.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh liên tục nâng mức lương hưu cơ bản cho người dân ở cả khu vực thành thị lẫn nông thôn qua từng năm, đồng thời thiết lập hệ thống trợ cấp và phụ cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

Trong năm 2025, thành phố đã giải ngân khoảng 3,51 tỷ nhân dân tệ (tương đương 525 triệu USD) cho các khoản trợ cấp và phụ cấp này, hỗ trợ cho các đối tượng người cao tuổi gặp khó khăn về tài chính, người mất khả năng tự chăm sóc bản thân và người cao tuổi thọ, với tổng cộng gần 12 triệu lượt thụ hưởng.

Song song với đó, Bắc Kinh đang triển khai tiếp cận tích hợp giữa phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và các ngành công nghiệp liên quan. Tính đến nay, thành phố sở hữu 620 cơ sở chăm sóc người cao tuổi đã đăng ký, 168 trung tâm chăm sóc khu vực và hơn 1.500 trạm chăm sóc tại cộng đồng, cung cấp tổng cộng 155.000 giường bệnh trên khắp các loại hình cơ sở.

Đứng trước xu hướng già hóa ngày càng tăng, Bắc Kinh ưu tiên chăm sóc nhóm người cao tuổi nhất thông qua các dịch vụ ưu đãi, miễn giảm chi phí, tổ chức thăm hỏi định kỳ và trợ giúp khẩn cấp.

Xuất phát từ thực tế đại đa số người cao tuổi có nguyện vọng dưỡng già tại nhà, Bắc Kinh đang tiếp tục hoàn thiện mạng lưới dịch vụ chăm sóc người cao tuổi "bán kính 15 phút".

Thành phố hiện có gần 3.000 điểm cung cấp bữa ăn đã đăng ký phục vụ cư dân cao tuổi, bao phủ 90% các cộng đồng dân cư thành thị và nông thôn. Trong 3 năm tới, Bắc Kinh dự kiến bổ sung thêm 30.000 giường chăm sóc người cao tuổi tại gia.

Dân số Trung Quốc nói chung đã bước vào giai đoạn sụt giảm kể từ năm 2022 và đang già hóa với tốc độ nhanh chóng.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc có hơn 323 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 23% tổng dân số cả nước.

Nhu cầu chăm sóc ngày càng tăng ở nhóm người cao tuổi bị tàn tật, sa sút trí tuệ và người sống cô độc đang tạo ra áp lực lớn lên hệ thống dịch vụ chăm sóc.

Già hóa dân số cũng làm phức tạp thêm các kế hoạch của chính phủ nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa và kiềm chế nợ công, trong bối cảnh hàng trăm triệu người chuẩn bị rời khỏi lực lượng lao động giữa lúc quỹ lương hưu vốn đã căng thẳng.