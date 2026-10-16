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Thế giới

Bỉ ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do virus Tây sông Nile

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Giới chức y tế Bỉ cho biết nước này ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên do virus Tây sông Nile (West Nile virus), loại virus lây truyền qua muỗi đang gây ra nhiều ca nhiễm tại châu Âu.

Hai trường hợp tử vong được ghi nhận tại vùng Flanders, thuộc phía Bắc của Vương quốc Bỉ. Giới chức địa phương không cung cấp thông tin chi tiết, nhưng cho biết cả hai người đều thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng. Theo truyền thông địa phương, vùng Flanders đã ghi nhận tổng cộng 14 ca nhiễm virus Tây sông Nile, bao gồm 2 ca tử vong nói trên.

Tuần trước, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết 18 quốc gia châu Âu đã ghi nhận tổng cộng hơn 1.850 ca nhiễm virus này tính từ đầu năm đến nay.

Virus Tây sông Nile lây truyền chủ yếu qua vết cắn của muỗi nhiễm bệnh và không lây từ người sang người qua các tiếp xúc thông thường. Virus Tây sông Nile có thể gây các triệu chứng giống cúm. Trong trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể bị sốt, run, hôn mê. Đối với người cao tuổi và các nhóm đối tượng có thể trạng suy giảm, virus có khả năng tấn công vào hệ thần kinh trung ương, gây ra các biến chứng nguy hiểm tính mạng như viêm não và viêm màng não.

Nguyễn Hà/TTXVN
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#sông Nile #virus Tây sông Nile

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