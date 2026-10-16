Bỉ ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do virus Tây sông Nile

Giới chức y tế Bỉ cho biết nước này ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên do virus Tây sông Nile (West Nile virus), loại virus lây truyền qua muỗi đang gây ra nhiều ca nhiễm tại châu Âu.
Hai trường hợp tử vong được ghi nhận tại vùng Flanders, thuộc phía Bắc của Vương quốc Bỉ. Giới chức địa phương không cung cấp thông tin chi tiết, nhưng cho biết cả hai người đều thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng. Theo truyền thông địa phương, vùng Flanders đã ghi nhận tổng cộng 14 ca nhiễm virus Tây sông Nile, bao gồm 2 ca tử vong nói trên.
Tuần trước, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết 18 quốc gia châu Âu đã ghi nhận tổng cộng hơn 1.850 ca nhiễm virus này tính từ đầu năm đến nay.
Virus Tây sông Nile lây truyền chủ yếu qua vết cắn của muỗi nhiễm bệnh và không lây từ người sang người qua các tiếp xúc thông thường. Virus Tây sông Nile có thể gây các triệu chứng giống cúm. Trong trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể bị sốt, run, hôn mê. Đối với người cao tuổi và các nhóm đối tượng có thể trạng suy giảm, virus có khả năng tấn công vào hệ thần kinh trung ương, gây ra các biến chứng nguy hiểm tính mạng như viêm não và viêm màng não.
Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng ra lệnh cho quân đội không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong ngày nước này tổ chức bầu cử, nếu Kiev quyết định tiến hành cuộc bỏ phiếu.
Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả-rập Xê-út (GACA) ngày 11/10 xác nhận, một cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh đã khiến 12 người thiệt mạng (trong đó có một công dân Mỹ) và 309 người khác bị thương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời chỉ trích các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, ngày 10/10, một vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương.
Đây là 7 tiểu bang với những cuộc đua sít sao có thể quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, đồng thời định hình cục diện chính trị Washington trong những năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa trực tiếp nhằm vào sân bay quốc tế chính của thủ đô Riyadh, trong khuôn khổ đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào các sân bay, căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên khắp Saudi Arabia.
Không chỉ cạnh tranh đưa con người trở lại Mặt Trăng, Mỹ, Nga và Trung Quốc đang bước vào cuộc đua mới: Đưa lò phản ứng hạt nhân lên vệ tinh tự nhiên của Trái Đất, mở đường cho tham vọng hiện diện lâu dài ngoài không gian.
Công an tỉnh Bolikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) vừa triệt phá vụ vận chuyển ma túy qua địa bàn, bắt giữ 1 đối tượng, thu 4 bao tải chứa 800.000 viên ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng 95kg.
Quốc hội khóa X nước Cộng hòa DCND Lào đã tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước. Với 100% số phiếu tán thành, các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa X.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!