Cấp tập thi công, sớm đưa 2 trường học vùng biên đã khởi công về đích trước hạn

Văn Chung - Phan Cúc
(Baohatinh.vn) - Khi hoàn thành, những ngôi trường ở vùng biên Hà Tĩnh không chỉ giải quyết bài toán về cơ sở vật chất, mà còn kiến tạo một môi trường sinh hoạt, học tập nội trú hiện đại, đáp ứng niềm mong mỏi của đội ngũ giáo viên, học sinh và Nhân dân địa phương.

bqbht_br_u1.jpg
Trên công trường thi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1), không khí lao động diễn ra hết sức khẩn trương. Dự án được khởi công từ tháng 11/2025, có quy mô 40 lớp học, tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng, là công trình mang ý nghĩa đặc biệt đối với giáo dục vùng biên.
bqbht_br_8.jpg
Xác định mục tiêu bàn giao công trình trước ngày 30/8/2026 để kịp khai giảng năm học mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đơn vị thi công đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật. Theo đó, nhà thầu tập trung huy động tối đa nguồn lực, máy móc thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học nhằm "chạy đua" với thời gian, đảm bảo tiến độ theo cam kết.
bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_3.jpg
Ông Kiều Văn Hùng - Giám sát trưởng Công ty CP Tư vấn xây dựng Ngọc Hà (phường Thành Sen) cho biết: “Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay dự án đã hoàn thành san nền đạt 35%. Các hạng mục quan trọng như: ép cọc đại trà nhà học 3 tầng số 9, nhà học bộ môn số 8 và đổ bê tông trụ móng các dãy nhà nội trú học sinh, giáo viên... đều đã hoàn tất. Hiện, khối lượng của toàn dự án đạt khoảng 16%”.
bqbht_br_13.jpg
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Trên công trường, Công ty CP Đầu tư xây dựng FCI Việt Nam (TP Hà Nội) đã bố trí hơn 100 cán bộ, công nhân cùng hệ thống hơn 20 máy xúc, cẩu và máy ép cọc để đẩy nhanh tiến độ.
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_6.jpg
Anh Nguyễn Văn Tiền - Chỉ huy trưởng Công ty CP Đầu tư xây dựng FCI Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của công trình nên toàn đội ngũ luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đơn vị đã xây dựng biểu đồ tiến độ chi tiết theo từng tuần, từng tháng để bám sát thực địa. Dù áp lực về thời gian rất lớn nhưng công tác an toàn lao động và chất lượng kỹ thuật luôn được đặt lên hàng đầu, quyết tâm đưa dự án về đích đúng lộ trình”.
bqbht_br_z7634034585103-3d0ba79c5d44befcb3bd115ec9820bb3-copy.jpg
Từng tốp công nhân miệt mài bên những khối bê tông, cốt thép, chạy đua với nắng gió biên thùy để sớm hoàn thiện diện mạo ngôi trường mới. Chủ đầu tư dự án thường xuyên đôn đốc, nhà thầu điều phối nhân lực linh hoạt giữa các hạng mục nhằm tối ưu hóa hiệu suất lao động.
bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_11.jpg
Khi hoàn thành, dự án không chỉ giải quyết bài toán về cơ sở vật chất cho hơn 1.300 học sinh với 40 lớp học, mà còn kiến tạo một môi trường sinh hoạt, học tập nội trú hiện đại, an toàn, đáp ứng niềm mong mỏi của đội ngũ giáo viên, học sinh và Nhân dân địa phương.
bqbht_br_20.jpg
bqbht_br_19.jpg
bqbht_br_16.jpg
Thời tiết nắng ráo tạo điều kiện thuận lợi để các mũi thi công tăng tốc.
bqbht_br_27.jpg
Khởi công từ tháng 11/2025, đến nay, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê (xã Hương Khê) đang hình thành rõ nét trên diện tích hơn 5 ha, khối lượng thi công đã đạt hơn 20%.
bqbht_br_24.jpg
Ông Nguyễn Văn Tần - Giám sát trưởng Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng VINAXIM (phường Thành Sen) khẳng định: “Chúng tôi duy trì đội ngũ giám sát và kỹ thuật bám sát công trường 24/7 để kiểm soát chặt chẽ từng khâu. Mục tiêu cốt lõi không chỉ là tiến độ được đẩy nhanh mà phải đạt chuẩn và tính thẩm mỹ cao nhất, xứng tầm với một công trình giáo dục trọng điểm của tỉnh”.
bqbht_br_25.jpg
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê có quy mô 35 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.200 học sinh, có tổng mức đầu tư hơn 154 tỷ đồng.
bqbht_br_23.jpg
Ông Phan Minh Cúc - công nhân Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp (TP Hà Nội), đơn vị trực tiếp thi công chia sẻ: “Anh em công nhân chúng tôi ai cũng phấn khởi khi được góp sức xây dựng ngôi trường khang trang cho các cháu vùng biên. Dù làm việc tăng ca, thêm giờ dưới áp lực tiến độ nhưng tinh thần anh em rất hăng hái, luôn nhắc nhở nhau thật chắc từng viên gạch, mối hàn để công trình thực sự bền vững với thời gian”.
bqbht_br_28.jpg
bqbht_br_22.jpg
Đội ngũ công nhân, kỹ thuật nỗ lực lớn, quyết tâm cao trong từng hạng mục.
bqbht_br_29.jpg
Trên công trường, tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" luôn được đội ngũ cán bộ, kỹ thuật, công nhân phát huy.
bqbht_br_30.jpg
Việc đầu tư bài bản, đồng bộ hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ giải quyết bài toán cơ sở vật chất giáo dục mà còn là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào vùng biên.
bqbht_br_14.jpg
Khi những mái trường này đi vào hoạt động sẽ là nơi "ươm mầm" tri thức, góp phần xây dựng vùng biên giới Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh và phát triển bền vững.

Với vai trò chủ đầu tư, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho các nhà thầu, đảm bảo tiến độ đề ra. Ban chỉ đạo các đơn vị phải tranh thủ thời tiết nắng ráo, huy động tối đa nhân lực để tăng tốc thi công. Mục tiêu cao nhất là hoàn tất toàn bộ các hạng mục trước ngày 30/8/2026, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để thầy và trò vùng cao bước vào năm học mới trong một không gian học tập hiện đại, an toàn và bền vững.

Ông Nguyễn Quang Linh - Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.
Dạy âm nhạc theo hướng tăng cường trải nghiệm giúp học sinh Hà Tĩnh được trực tiếp sử dụng nhạc cụ, tự tin cất cao tiếng hát và cảm nhận nghệ thuật bằng trọn vẹn cảm xúc của mình.