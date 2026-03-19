Cấp tập thi công, sớm đưa 2 trường học vùng biên đã khởi công về đích trước hạn

(Baohatinh.vn) - Khi hoàn thành, những ngôi trường ở vùng biên Hà Tĩnh không chỉ giải quyết bài toán về cơ sở vật chất, mà còn kiến tạo một môi trường sinh hoạt, học tập nội trú hiện đại, đáp ứng niềm mong mỏi của đội ngũ giáo viên, học sinh và Nhân dân địa phương.
Ông Kiều Văn Hùng - Giám sát trưởng Công ty CP Tư vấn xây dựng Ngọc Hà (phường Thành Sen) cho biết: “Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay dự án đã hoàn thành san nền đạt 35%. Các hạng mục quan trọng như: ép cọc đại trà nhà học 3 tầng số 9, nhà học bộ môn số 8 và đổ bê tông trụ móng các dãy nhà nội trú học sinh, giáo viên... đều đã hoàn tất. Hiện, khối lượng của toàn dự án đạt khoảng 16%”.
Anh Nguyễn Văn Tiền - Chỉ huy trưởng Công ty CP Đầu tư xây dựng FCI Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của công trình nên toàn đội ngũ luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đơn vị đã xây dựng biểu đồ tiến độ chi tiết theo từng tuần, từng tháng để bám sát thực địa. Dù áp lực về thời gian rất lớn nhưng công tác an toàn lao động và chất lượng kỹ thuật luôn được đặt lên hàng đầu, quyết tâm đưa dự án về đích đúng lộ trình”.
Khi hoàn thành, dự án không chỉ giải quyết bài toán về cơ sở vật chất cho hơn 1.300 học sinh với 40 lớp học, mà còn kiến tạo một môi trường sinh hoạt, học tập nội trú hiện đại, an toàn, đáp ứng niềm mong mỏi của đội ngũ giáo viên, học sinh và Nhân dân địa phương.
Thời tiết nắng ráo tạo điều kiện thuận lợi để các mũi thi công tăng tốc.
Đội ngũ công nhân, kỹ thuật nỗ lực lớn, quyết tâm cao trong từng hạng mục.
Với vai trò chủ đầu tư, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho các nhà thầu, đảm bảo tiến độ đề ra. Ban chỉ đạo các đơn vị phải tranh thủ thời tiết nắng ráo, huy động tối đa nhân lực để tăng tốc thi công. Mục tiêu cao nhất là hoàn tất toàn bộ các hạng mục trước ngày 30/8/2026, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để thầy và trò vùng cao bước vào năm học mới trong một không gian học tập hiện đại, an toàn và bền vững.
Ông Nguyễn Quang Linh - Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh
