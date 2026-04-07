Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ

Ngày 7/4/20206, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI gồm 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.
Sau cuộc bầu cử thành công, hầu hết địa phương trên cả nước đã tiến hành kỳ họp HĐND cấp tỉnh, thành phố để kiện toàn nhân sự. Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo UBND của 31 tỉnh, thành.
Đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu về lòng kiên trung, bất khuất, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Sáng 2/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng KT-XH. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.
Các nội dung góp ý tại hội nghị sẽ được Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp thu để hoàn thiện các dự thảo báo cáo; đồng thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất những vấn đề mới nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững 6 vùng kinh tế - xã hội, báo cáo Bộ Chính trị xem xét.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2026.
Thực hiện chủ trương mở rộng đường giao thông xây dựng nông thôn mới, 22 hộ giáo dân ở thôn Đông (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đã đồng lòng hiến hàng trăm mét vuông đất, tháo dỡ nhiều hạng mục kiên cố, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.
Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách lãnh đạo và thành viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX.