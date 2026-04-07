Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ

Lời cảm ơn của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau hành trình 5 năm của nhiệm kỳ 04/04/2026 14:13 Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong 5 năm qua, dù phải vượt qua nhiều "cơn gió ngược" nhưng con thuyền kinh tế - xã hội của đất nước chúng ta đã cập bến an toàn.

Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến góp ý hoàn thiện các dự án luật 03/04/2026 17:12 Những góp ý tâm huyết vào Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổng hợp, trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

Danh sách chủ tịch, phó chủ tịch khóa mới của 31 tỉnh, thành 03/04/2026 08:11 Sau cuộc bầu cử thành công, hầu hết địa phương trên cả nước đã tiến hành kỳ họp HĐND cấp tỉnh, thành phố để kiện toàn nhân sự. Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo UBND của 31 tỉnh, thành.

[QUIZ] Đồng chí Hà Huy Tập giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng vào năm bao nhiêu tuổi? 03/04/2026 05:20 Đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu về lòng kiên trung, bất khuất, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Lấy ý kiến về đề nghị truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 02/04/2026 17:04 Sở Nội vụ Hà Tĩnh lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” với một trường hợp có 2 con là liệt sĩ.

Hoàn thiện dự thảo báo cáo phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội 02/04/2026 16:48 Sáng 2/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng KT-XH. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội nhất quán quan điểm, mục tiêu Đại hội XIV của Đảng 02/04/2026 12:11 Các nội dung góp ý tại hội nghị sẽ được Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp thu để hoàn thiện các dự thảo báo cáo; đồng thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất những vấn đề mới nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững 6 vùng kinh tế - xã hội, báo cáo Bộ Chính trị xem xét.

Quyết liệt chỉ đạo, điều hành, tăng trưởng kinh tế quý I của Hà Tĩnh ước đạt 12,42% 01/04/2026 12:42 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2026.

Lộ trình kiểm chứng lời hứa của đại biểu dân cử 31/03/2026 10:20 Cử tri Hà Tĩnh không chỉ “trao quyền” mà còn theo dõi, đánh giá việc thực hiện lời hứa, trách nhiệm của người đại diện cho mình trên diễn đàn Quốc hội, HĐND các cấp.

Giáo dân ở Tứ Mỹ tích cực hiến đất mở rộng đường 31/03/2026 09:46 Thực hiện chủ trương mở rộng đường giao thông xây dựng nông thôn mới, 22 hộ giáo dân ở thôn Đông (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đã đồng lòng hiến hàng trăm mét vuông đất, tháo dỡ nhiều hạng mục kiên cố, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.

Cùng với tăng lương, tiền thưởng của cán bộ, công chức thay đổi ra sao? 31/03/2026 08:40 Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm sẽ nhận thêm tiền thưởng.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX quyết nghị nhiều nội dung quan trọng 30/03/2026 18:56 Sáng 30/3, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

HĐND các phường, xã họp kỳ thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt 30/03/2026 17:07 HĐND các phường, xã ở Hà Tĩnh đã tiến hành kỳ họp thứ nhất, xác nhận kết quả bầu cử, bầu các chức danh chủ chốt và thông qua các nghị quyết quan trọng cho nhiệm kỳ mới.

Giải quyết từ cơ sở – mấu chốt hạn chế đơn thư vượt cấp 30/03/2026 14:53 Giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh từ cơ sở là mấu chốt quan trọng để giảm bớt tình trạng đơn thư vượt cấp hoặc phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp trên địa bàn Hà Tĩnh.

[Infographic] Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh 30/03/2026 12:44 Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

[Infographic] Quá trình công tác của đồng chí Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh 30/03/2026 12:40 Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX bầu các chức danh, thông qua nhiều nội dung quan trọng 30/03/2026 12:35 Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

[Infographic] Lãnh đạo và thành viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 30/03/2026 12:35 Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách lãnh đạo và thành viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031.

[Infographic] Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 30/03/2026 12:32 Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX.

Đề xuất mới về điều kiện có 5 năm công tác khi tiếp nhận vào công chức 30/03/2026 11:32 Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định cụ thể về việc tính thời gian 5 năm công tác khi tiếp nhận vào công chức với một số nhóm.