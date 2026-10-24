Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo các nhà hoạch định chính sách và người dân Mỹ rằng một cuộc chiến với Iran sẽ khiến Mỹ phải trả giá đắt cả về kinh tế lẫn quân sự.
Trong một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X ngày 23/10, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf chia sẻ một hình ảnh lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng quan điểm cho rằng một cuộc chiến với Iran sẽ mang lại lợi ích cho Mỹ là sai lầm. Ông cho rằng quyết định như vậy sẽ dẫn đến ít nhất 10 hậu quả tiêu cực đối với nước Mỹ.
Trong số những hậu quả có thể xảy ra, theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, ông Ghalibaf đề cập đến nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, máy bay chiến đấu bị bắn hạ, nợ chính phủ gia tăng, lạm phát leo thang và số quân nhân Mỹ thiệt mạng tăng lên.
Chủ tịch Quốc hội Iran cũng khẳng định việc lựa chọn con đường chiến tranh không phải là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu Mỹ quyết định đi theo con đường này, Washington sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả.
Kết thúc thông điệp, ông Ghalibaf kêu gọi người dân Mỹ "phá vỡ Ma trận giả tạo này" và từ bỏ điều mà ông mô tả là một hướng đi cay đắng và không mang lại kết quả.
Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
#Iran cảnh báo Mỹ#Chủ tịch Quốc hội Iran#Mohammad Bagher Ghalibaf#Mỹ Iran#chiến tranh Mỹ Iran#hậu quả chiến tranh#căng thẳng Mỹ Iran#kinh tế Mỹ#chứng khoán Mỹ#lạm phát Mỹ#nợ công Mỹ#thương vong quân đội Mỹ#Tehran Washington#xung đột Trung Đông#tin Iran mới nhất
Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran kéo dài gần 8 tháng qua đã gây ra những xáo trộn lớn trên thị trường dầu lửa toàn cầu vì làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy xuất khẩu năng lượng qua hai tuyến đường biển huyết mạch là eo biển Hormuz và eo biển Bab al-Mandeb...
Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.
Truyền thông Iran ngày 18/10 đăng tải tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo mọi “toan tính sai lầm” tiếp theo của Mỹ và Israel sẽ khiến Tehran đáp trả quyết liệt hơn trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.
Ít nhất 10 người được cho là đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ giẫm đạp nghiêm trọng xảy ra tối 17/10 (giờ địa phương) tại lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã có 1 người bị ngưng tim và 7 người khác bị thương sau khi một đối tượng là nam giới đã đâm hàng loạt người trong trung tâm thương mại ở thành phố Incheon, phía Tây Seoul, ngày 13/10.
Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng ra lệnh cho quân đội không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong ngày nước này tổ chức bầu cử, nếu Kiev quyết định tiến hành cuộc bỏ phiếu.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!