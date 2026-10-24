Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo các nhà hoạch định chính sách và người dân Mỹ rằng một cuộc chiến với Iran sẽ khiến Mỹ phải trả giá đắt cả về kinh tế lẫn quân sự.

Trong một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X ngày 23/10, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf chia sẻ một hình ảnh lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng quan điểm cho rằng một cuộc chiến với Iran sẽ mang lại lợi ích cho Mỹ là sai lầm. Ông cho rằng quyết định như vậy sẽ dẫn đến ít nhất 10 hậu quả tiêu cực đối với nước Mỹ.

Trong số những hậu quả có thể xảy ra, theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, ông Ghalibaf đề cập đến nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, máy bay chiến đấu bị bắn hạ, nợ chính phủ gia tăng, lạm phát leo thang và số quân nhân Mỹ thiệt mạng tăng lên.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng khẳng định việc lựa chọn con đường chiến tranh không phải là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu Mỹ quyết định đi theo con đường này, Washington sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả.

Kết thúc thông điệp, ông Ghalibaf kêu gọi người dân Mỹ "phá vỡ Ma trận giả tạo này" và từ bỏ điều mà ông mô tả là một hướng đi cay đắng và không mang lại kết quả.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

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