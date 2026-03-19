Đội tuyển Malaysia không có cầu thủ nhập tịch mới để đấu Việt Nam

Vào tháng 2, HLV Peter Cklamovski cho biết LĐBĐ Malaysia (FAM) đang hoàn tất thủ tục giấy tờ cho Bergson (gốc Brazil) và Gallifuoco (Australia). Tuy nhiên, thủ tục chưa hoàn thiện khiến cả hai không kịp góp mặt ở chuyến làm khách trước Việt Nam tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Bergson sinh năm 1991 và được đánh giá là tiền đạo ngoại hay nhất lịch sử giải vô địch quốc gia Malaysia (MSL). Anh trưởng thành từ những lò đào tạo hàng đầu Brazil là Internacional và Gremio, sau đó có nhiều năm chơi ở hạng đấu cao nhất tại Brazil, Bồ Đào Nha và Hàn Quốc.

Năm 2021, Bergson gia nhập JDT. Anh đã ghi 176 và kiến tạo 32 bàn sau 174 trận trên mọi đấu trường. Ở MSL 2024-2025, tiền đạo này lập kỷ lục giải đấu khi ghi 31 bàn sau 22 trận. Đến mùa này, Bergson đã ghi 20 bàn sau 18 trận, và 30 bàn qua 36 trận trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, Gallifuoco sinh năm 1994, từng tập tại lò đào tạo Tottenham Hotspur (Anh) và Swansea City (Xứ Wales). Sau đó, anh trở về Australia thi đấu, khoác áo đội tuyển U23, trước khi gia nhập Kuala Lumpur City vào năm 2021. Trung vệ này đã ghi 4 bàn qua 124 trận tại MSL.

Danh sách triệu tập của Malaysia đợt này không khác nhiều so với tháng 11/2025, khi họ thắng Nepal 1-0 ở lượt năm bảng F vòng loại cuối. HLV Peter Cklamovski vẫn gọi 10 cầu thủ lai và 3 người gốc nước ngoài hoàn toàn.

10 cầu thủ lai gồm Daniel Ting, Stuart Wilkin, Ryan Lambert, Declan Lambert (gốc Anh), La'Vere Corbin-Ong (Barbados), Junior Eldstal (Thụy Điển), Quentin Cheng, Dominic Tan (Trung Quốc), Dion Cools (Bỉ), Nooa Laine (Phần Lan). Trong khi đó, ba cầu thủ gốc nước ngoài hoàn toàn là Endrick, Paulo Josue (gốc Brazil) và Sergio Aguero (Argentina).

Trong khi đó, 7 cầu thủ nhập tịch, từng góp mặt ở trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6/2025, đang chịu án cấm thi đấu 12 tháng vì giả mạo hồ sơ chứng minh huyết thống Malaysia. Nhóm này gồm Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Facundo Garces (gốc Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha) và Hector Hevel (Hà Lan).

Vụ việc kể trên khiến Malaysia bị xử thua 0-3 trước Việt Nam và Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Từ dẫn đầu bảng F, Malaysia tụt xuống thứ hai, kém Việt Nam 6 điểm và hết cơ hội dự vòng chung kết. Chuyến làm khách đến sân Thiên Trường vào ngày 31/3 vì thế chỉ còn mang tính thủ tục.

28 cầu thủ Malaysia hội quân từ ngày 23/3 tại Kuala Lumpur. Sau đó, HLV Cklamovski sẽ rút gọn còn 23 người trước khi sang Việt Nam.

Danh sách đội tuyển bóng đá Malaysia Thủ môn (4): Azri Ghani (Negeri Sembilan), Haziq Nadzli (Kuching City), Syihan Hazmi (JDT), Haziq Aiman (Melaka) Hậu vệ (13): Ubaidullah Shamsul (Terengganu), Feroz Baharudin, Syahmi Safari, Mathew Davies, Corbin-Ong, Junior Eldstal (JDT), Daniel Ting, Dominic Tan (Sabah), Declan Lambert (Kuala Lumpur City), Dion Cools (Cerezo Osaka), Harith Haiqal, Quentin Cheng, Zukri Khalili (Selangor) Tiền vệ (6): Nazmi Faiz (JDT), Endrick (TP HCM), Nooa Laine (Selangor), Sergio Aguero (Kanchaburi), Stuart Wilkin (Sabah), Ryan Lambert (Kuala Lumpur City) Tiền đạo (5): Faisal Halim (Selangor), Paulo Josue, Safawi Rasid (Kuala Lumpur City), Ramadhan Saifullah (Kuching City), Luqman Hakim (Negeri Sembilan).