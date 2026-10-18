Dư âm derby xứ Nghệ

Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận derby xứ Nghệ tối 17/10.

Trận derby xứ Nghệ giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) và Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở vòng 4 V.League 2026/2027 khép lại với tỷ số hòa 2-2. Đội chủ nhà bị dẫn trước hai bàn, rồi lần lượt tìm được bàn gỡ nhờ công của Bùi Duy Thường và Daniel Passira.

Ở cuộc đối đầu lần này, hai đội nhập cuộc khá cởi mở. Ngay từ những phút đầu, cả hai chủ động đẩy cao đội hình, tìm kiếm cơ hội ghi bàn. HLHT khởi đầu tốt hơn khi Atshimene và Daniel Passira liên tục tạo sóng gió trước khung thành đối phương. Đáng chú ý nhất là tình huống dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang của Passira.

Dẫu vậy, SLNA mới là đội mở tỷ số. Phút 35, tiền vệ Nguyễn Quang Vinh tận dụng tình huống truy cản thiếu quyết liệt của hàng thủ chủ nhà rồi tung cú sút xa, đánh bại thủ môn Nguyễn Thanh Tùng. Quang Vinh là cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Với tiền vệ này, chỉ một khoảng trống nhỏ cũng đủ để tạo ra khác biệt.

Luiz Guilherme dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA.

4 phút sau, lưới của HLHT rung lên lần thứ hai. Xuất phát từ tình huống phòng ngự thiếu quyết liệt của đội chủ nhà, tiền vệ Luiz Guilherme tận dụng cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, đánh bại Thanh Tùng. Vốn chơi tập trung và quyết liệt, hàng phòng ngự HLHT lại mắc hai sai lầm chỉ trong vòng 4 phút, khiến đội nhà rơi vào thế bất lợi.

Dẫu vậy, HLHT không buông xuôi. Duy Thường ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 44, trước khi Daniel Passira lập công ngay đầu hiệp hai, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Hai bàn thắng trong khoảng thời gian ngắn giúp HLHT giữ lại một điểm trên sân nhà, đồng thời khiến SLNA đánh rơi lợi thế tưởng như đã nắm chắc.

Daniel Passira gỡ hoà 2-2 cho chủ nhà.

Trong màn trình diễn của đội chủ nhà, Passira tiếp tục là điểm sáng trên hàng công. Bàn thắng vào lưới SLNA giúp tiền đạo này có pha lập công thứ ba sau 4 vòng đấu tại V.League mùa giải 2026/2027. Đây là tín hiệu tích cực với HLHT trong giai đoạn đầu mùa, khi đội bóng cần những cầu thủ biết cách chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Không chỉ ghi bàn, Passira còn có những pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Đáng chú ý nhất là cú sút đưa bóng trúng xà ngang trong hiệp một. Khả năng tạo ra cơ hội và duy trì hiệu quả ghi bàn giúp tiền đạo này trở thành một trong những nhân tố đáng chú ý của HLHT sau những vòng đấu đầu tiên.

Hàng thủ chủ nhà mắc lỗi kèm người dẫn đến 2 bàn thua liên tiếp trong 4 phút.

Trận hòa 2-2 để lại cảm xúc trái chiều cho hai đội. SLNA có lý do tiếc nuối khi đánh rơi lợi thế dẫn trước hai bàn, còn HLHT cũng chưa thể hài lòng khi tiếp tục lỡ hẹn với chiến thắng ở derby xứ Nghệ. 10 lần đối đầu gần nhất, HLHT chưa một lần đánh bại SLNA, với 8 trận hòa và 2 thất bại. Tỷ số 2-2 một lần nữa cho thấy sự cân bằng giữa hai đội, nhưng với HLHT, chiến thắng ở derby xứ Nghệ vẫn là điều còn dang dở.

Muốn thay đổi điều đó trong những lần gặp nhau tiếp theo, đội bóng núi Hồng cần khắc phục những sai sót như ở trận đấu vừa qua và bản lĩnh hơn trong những thời điểm quyết định.

10 lần đối đầu gần nhất, HLHT thua 2 trận hoà 8 trận.

Một điểm ở trận derby lần này không phải kết quả thất vọng hoàn toàn, nhất là khi HLHT từng bị dẫn trước hai bàn. Tuy nhiên, điều đội bóng cần mang theo sau trận đấu không chỉ là sự hài lòng với tinh thần tìm bàn gỡ.

Hàng thủ cần tránh những khoảng thời gian chệch choạc, trong khi hàng công phải tiếp tục duy trì hiệu quả như cách Daniel Passira tạo ra. Toàn đội cần phải nỗ lực hơn ở chặng đường tiếp theo để hướng đến kết quả tốt nhất.