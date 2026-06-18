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Gần 200 cán bộ, trưởng thôn ở Lộc Hà được tập huấn về công tác giảm nghèo

Tiến Dũng
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(Baohatinh.vn) - Qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ngày 18/6, xã Lộc Hà tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026 cho gần 200 cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các phòng, ban, đoàn thể cấp xã và cán bộ cốt cán các thôn.

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Các đại biểu tham gia khai giảng lớp tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, đội ngũ cán bộ cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực hiện các nội dung trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như: quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; phương pháp, bộ công cụ thực hiện; công tác tổ chức triển khai; giải đáp một số câu hỏi, tình huống thường gặp trong thực tiễn...

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Bà Nguyễn Thị Minh - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà thông tin tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chỉ đạo, đôn đốc các thôn tiếp tục vào cuộc hiệu quả.

Các học viên cũng được cập nhật thông tin về: kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn; chuẩn nghèo năm 2026 và giai đoạn 2027 - 2030; các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách; chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng công dân số i-Hà Tĩnh và một số phần mềm tiện ích trên điện thoại thông minh.

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Quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh liên quan đến người nghèo.

Tham gia hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo của xã và cán bộ cốt cán các thôn cũng đã tập trung lắng nghe, trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.

Qua đó, cùng tìm ra các giải pháp phù hợp, sát với điều kiện thực tế của địa phương để nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch, phong trào thi đua về giảm nghèo.

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Các tình nguyện viên hỗ trợ cán bộ thôn cài đặt và ứng dụng các phần hữu ích trên điện thoại để thực hiện công tác giảm nghèo tốt hơn, thuận lợi và nhanh chóng hơn.

Sau hội nghị này, các phòng, ban, thôn xóm và đoàn thể trên địa bàn xã Lộc Hà sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động tham gia các mô hình sinh kế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước chuyển từ tư duy trông chờ, ỷ lại sang tư duy tự lực, tự cường. Cả hệ thống chính trị lẫn các tầng lớp nhân dân quyết tâm hạn chế tối đa phát sinh hộ nghèo, không để xảy ra tình trạng tái nghèo.

Những lớp tập huấn như thế này giúp trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác giảm nghèo ở cơ sở. Đây cũng là yếu tố quan trọng để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các phong trào, hoạt động vì người nghèo khác trên địa bàn kịp thời, đầy đủ và phát huy hiệu quả cao nhất

Ông Trần Phi Long - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà

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Tags:

#Tập huấn cho cán bộ #Tập huấn giảm nghèo #Chương trình giảm nghèo ở Lộc Hà

Chủ đề Vì người nghèo

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