Hành trình phát triển giàu bản lĩnh, kiên cường và không ngừng vươn tới

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác thăm Di tích lịch sử Bến đò Thượng Trụ (ở xã Can Lộc) - nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 3/1930.

Cách đây 96 năm, cuối tháng 3/1930, tại Bến đò Thượng Trụ (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc cũ, nay là xã Can Lộc), được sự ủy nhiệm của Phân cục Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trung Kỳ, đồng chí Trần Hữu Thiều (tức Nguyễn Trung Thiên) đã triệu tập Hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau khi thành lập, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo mở rộng hệ thống tổ chức đảng, thành lập các đảng bộ huyện, chi bộ làng xã và kết nạp hàng trăm đảng viên.

Sự ra đời của Đảng bộ Hà Tĩnh là sự kết tinh truyền thống yêu nước và quá trình đấu tranh dân tộc, giai cấp kiên cường, bền bỉ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, là kết quả của việc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam mà phong trào yêu nước ở Hà Tĩnh đã lĩnh hội được.

Đảng bộ Hà Tĩnh ra đời đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa quyết định mở ra bước phát triển mới với những thắng lợi to lớn của phong trào cách mạng tỉnh nhà. Từ đây, trong cuộc đấu tranh chống đế quốc và phong kiến để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc nói chung và quê hương nói riêng, Nhân dân Hà Tĩnh đã có một Đảng tiên phong lãnh đạo - Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trực tiếp là Đảng bộ Hà Tĩnh.

Từ khi có Đảng lãnh đạo, truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương, sức mạnh, ý chí, nghị lực và trí tuệ của con người Hà Tĩnh được phát huy mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CNXH.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng Hà Tĩnh nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, đỉnh cao là cao trào 1930 - 1931 với sự ra đời của 170 làng, xã Xô-viết hình thức chính quyền cách mạng của Nhân dân. Dù tồn tại trong thời gian không dài, nhưng chính quyền Xô-viết đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, mang lại quyền lợi thiết thực cho người dân lao động, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và con đường cách mạng.

Xô Viết Nghệ Tĩnh - cuộc tổng diễn tập giành chính quyền. Ảnh tư liệu.

Từ cuộc “tập dượt” đầu tiên ấy, tháng 8/1945, Hà Tĩnh cùng cả nước vùng lên giành chính quyền thắng lợi, góp phần làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám. Trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo, từ kháng chiến chống thực dân, đế quốc đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh luôn phát huy truyền thống kiên cường, đoàn kết, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức nhưng phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tinh thần đoàn kết, đổi mới, ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Diện mạo tỉnh nhà có nhiều đổi thay rõ nét, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Các khu kinh tế trọng điểm, dự án công nghiệp, năng lượng được triển khai; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đạt 8,78% (xếp thứ 10/34 tỉnh, thành).

Không chỉ phát triển kinh tế, Hà Tĩnh còn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, từng bước xây dựng quê hương trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn. Những kết quả đó tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Năm 2025, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,78% (xếp 10/34 tỉnh, thành); thu ngân sách trên 21.000 tỷ đồng; giải ngân đầu tư công 9.950 tỷ đồng, bằng 180,5% kế hoạch; thành lập 1.926 doanh nghiệp; thu hút 60 dự án gần 130.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh, quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Những tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh nhà tiếp tục khởi sắc. Sản xuất công nghiệp tăng 15,52%, thu ngân sách đạt 4.173 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu phục hồi tích cực; an sinh xã hội được quan tâm.

Hà Tĩnh luôn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

Đứng trước những thời cơ và vận hội mới, năm 2026, Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ năm gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phát triển KT-XH, tạo đà cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt hai con số.

Năm 2026, tỉnh phấn đấu mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 đạt từ 10% trở lên.

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2026 đã được HĐND tỉnh ban hành với mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 đạt từ 10% trở lên; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD; tổng thu ngân sách đạt 19.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 61.560 tỷ đồng; thành lập mới 1.800 DN; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 63 triệu đồng…

Trả lời phỏng vấn Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh gần đây, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: “Nhìn lại chặng đường vừa qua, trước bộn bề khó khăn, thách thức, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng DN trong tỉnh tiếp tục được phát huy mạnh mẽ; cùng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để tỉnh từng bước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định và phát triển”.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng DN tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, ý chí tự lực, tự cường; chung sức, đồng lòng triển khai quyết liệt, hiệu quả các định hướng chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh và ghi nhận, Hà Tĩnh là điển hình của một vùng đất học, văn hóa, lịch sử, cách mạng kiên cường và một vùng đất kiến tạo, phát triển. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng với mảnh đất truyền thống, đoàn kết, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, Hà Tĩnh sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác vận hành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen (cuối tháng 2/2026).

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cũng định hướng, gợi mở và yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh cần tập trung quyết liệt, xác định rõ và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số đã đề ra; kết hợp hài hòa giữa động lực truyền thống và động lực mới; gắn phát triển công nghiệp với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

Hành trình từ Bến đò Thượng Trụ năm xưa đến diện mạo Hà Tĩnh hôm nay là minh chứng sinh động cho sức mạnh của niềm tin, ý chí và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Phát huy truyền thống 96 năm, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đang vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.