Thượng tướng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 13/4, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định.

Thượng tướng Lê Đức Thái 59 tuổi, quê phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quân sự. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa XIII và XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông trưởng thành từ lực lượng Bộ đội Biên phòng, có nhiều năm công tác tại các đơn vị cơ sở ở Quảng Ninh, từng giữ các chức vụ từ đội trưởng, phó đồn trưởng đến đồn trưởng tại các đồn biên phòng. Sau đó, ông đảm nhiệm các vị trí chỉ huy, tham mưu cấp tỉnh như Trợ lý tác chiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái, Phó tham mưu trưởng, Tham mưu trưởng và Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2014, ông giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, tham gia cấp ủy địa phương và được đào tạo, bồi dưỡng tại các học viện trong quân đội. Năm 2017, ông được điều động về Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, giữ chức Phó Tư lệnh, sau đó là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng. Năm 2020, ông được giao phụ trách và sau đó giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Giai đoạn 2021-2025, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, được thăng quân hàm Trung tướng năm 2021. Tháng 11/2025, ông được thăng quân hàm Thượng tướng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Từ năm 2026, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa XVI và từ tháng 4/2026 giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Thanh Hóa.

Tỉnh ủy Thanh Hóa hiện có 3 Phó Bí thư, gồm ông Nguyễn Hồng Phong, Nguyễn Hoài Anh và Trịnh Tuấn Sinh.

Nằm ở Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa có diện tích tự nhiên hơn 11.100 km2, đứng thứ 12 cả nước; dân số khoảng 4,3 triệu người, xếp thứ 8. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 8,36%, quy mô GRDP đạt gần 349.300 tỷ đồng, cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Năm 2026, Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt trên 3.920 USD. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu duy trì mức tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% mỗi năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt trên 7.900 USD, hướng tới trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ.