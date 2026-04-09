Chủ động, linh hoạt tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II đảm bảo chất lượng

Sáng 9/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy để nghe báo cáo kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Trong quý I/2026, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ, phục vụ hiệu quả hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nổi bật là tham mưu công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, đồng thời lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phan Duy Vĩnh báo cáo kết quả hoạt động của các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy thời gian qua.

Việc triển khai chương trình công tác năm 2026 cơ bản đúng tiến độ, đã hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ về xây dựng Đảng trong quý I/2026; các nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục thực hiện.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác phối hợp giữa các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục được nâng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Trong quý, các cơ quan đã xử lý trên 18.000 văn bản, ban hành gần 2.100 văn bản qua hệ thống. Công tác cán bộ được quan tâm, chất lượng đội ngũ ngày càng nâng lên, phong trào thi đua được triển khai sôi nổi.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Tú Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, thời gian qua dù khối lượng công việc lớn, nhưng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã chủ động đổi mới phương pháp, thích ứng linh hoạt trong công tác tham mưu, phục vụ. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm quý II, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các cơ quan tập trung cao độ, chủ động, linh hoạt trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng đề ra.

Trong đó chủ động tham mưu các nội dung theo chương trình công tác năm 2026, trước mắt là nhiệm vụ trong quý II/2026; kịp thời tham mưu quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết, kết luận mới của Trung ương và của tỉnh. Các ban Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất; theo dõi, đôn đốc xử lý dứt điểm các nhiệm vụ còn chậm, tồn đọng, để tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các địa phương, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng.