Chủ động, linh hoạt tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II đảm bảo chất lượng

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy tập trung cao độ, chủ động, linh hoạt trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng đề ra.

bqbht_br_dsc-5d270.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Sáng 9/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy để nghe báo cáo kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

bqbht_br_dsc-d5222.jpg
bqbht_br_dsc-d5208.jpg
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Trong quý I/2026, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ, phục vụ hiệu quả hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nổi bật là tham mưu công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, đồng thời lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phan Duy Vĩnh báo cáo kết quả hoạt động của các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy thời gian qua.
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phan Duy Vĩnh báo cáo kết quả hoạt động của các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy thời gian qua.

Việc triển khai chương trình công tác năm 2026 cơ bản đúng tiến độ, đã hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ về xây dựng Đảng trong quý I/2026; các nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục thực hiện.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác phối hợp giữa các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục được nâng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Trong quý, các cơ quan đã xử lý trên 18.000 văn bản, ban hành gần 2.100 văn bản qua hệ thống. Công tác cán bộ được quan tâm, chất lượng đội ngũ ngày càng nâng lên, phong trào thi đua được triển khai sôi nổi.

bqbht_br_dsc-5224.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Tú Anh phát biểu tại buổi làm việc.
bqbht_br_dsc-52d40.jpg
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân phát biểu tại buổi làm việc.
bqbht_br_dsc-52d34.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, thời gian qua dù khối lượng công việc lớn, nhưng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã chủ động đổi mới phương pháp, thích ứng linh hoạt trong công tác tham mưu, phục vụ. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm quý II, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các cơ quan tập trung cao độ, chủ động, linh hoạt trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng đề ra.

bqbht_br_dsc-5255dmmm.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Trong đó chủ động tham mưu các nội dung theo chương trình công tác năm 2026, trước mắt là nhiệm vụ trong quý II/2026; kịp thời tham mưu quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết, kết luận mới của Trung ương và của tỉnh. Các ban Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất; theo dõi, đôn đốc xử lý dứt điểm các nhiệm vụ còn chậm, tồn đọng, để tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các địa phương, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng.

Học Bác để tận hiến suốt đời

Học Bác để tận hiến suốt đời

Trong “từ điển” của người đảng viên, không có khái niệm nghỉ hưu, rời khỏi trách nhiệm với Nhân dân. Ở tuổi ngoài 80, 90, vợ chồng PGS.TS Trần Thị Minh Châu và ông Dương Chí Kỳ (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài dâng hiến tri thức, nêu gương vì cộng đồng. Hành trình của họ là minh chứng sống động cho việc học Bác: tận hiến trọn đời vì Nhân dân, vì quê hương.
Để công nhân KKT Vũng Áng không lỡ hẹn trong ngày bầu cử

Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi có 16 tổ bầu cử và gần 13.000 cử tri với nhiều công nhân lao động làm việc, việc đảm bảo để mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán kỹ.
“Miễn dịch xã hội” trước tin giả

“Miễn dịch xã hội” trước tin giả

Miễn dịch trước tin giả, thông tin xấu độc là trách nhiệm không của riêng ai nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Ươm mầm “hạt giống đỏ” cho quân đội

Ươm mầm “hạt giống đỏ” cho quân đội

Trong 1.690 tân binh Hà Tĩnh sắp nhập ngũ có 40 đảng viên và hàng chục người được học cảm tình Đảng để phục vụ cho quân đội và tạo nguồn cán bộ cho các địa phương sau này.
Nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, được chuẩn bị công phu, trang trọng và giàu ý nghĩa giáo dục. Qua đó góp phần tri ân, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.
Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp

Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn, các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo; không được kéo dài thời gian giải quyết, đùn đẩy, né tránh hoặc buông lỏng trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.
Thống nhất nhận thức và hành động, triển khai hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80

Thống nhất nhận thức và hành động, triển khai hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW; làm rõ và sâu sắc những điểm mới, yêu cầu cốt lõi, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ.
Phát huy tinh thần “kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo”, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 2026

Phát huy tinh thần “kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo”, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 2026

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị ngay từ những ngày đầu năm, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát huy tinh thần "kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo", khẩn trương bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm lớn.
Công tác cán bộ - “then chốt của then chốt” trong kiến tạo chính quyền địa phương hai cấp

Công tác cán bộ - “then chốt của then chốt” trong kiến tạo chính quyền địa phương hai cấp

Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”, quyết định sự thành bại của mọi nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ càng trở nên bức thiết, đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm chính trị cao hơn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở có uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.
Hiện thực hóa các định hướng chiến lược, Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Hiện thực hóa các định hướng chiến lược, Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh niềm tin và khí thế được bồi đắp từ thành công của Đại hội XIV của Đảng là động lực to lớn để Hà Tĩnh chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược, tạo bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.