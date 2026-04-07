[Infographic] Hà Tĩnh tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, những điều cần lưu ý

Nam sinh Hà Tĩnh ghi dấu ấn tại kỳ thi TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội 03/04/2026 16:23 Hành trình chạm tới ước mơ của em Phạm Lê An Nhân (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ...

Thủ khoa Tiếng Pháp lớp 10 - thành công đến từ sự kiên trì và cầu tiến 03/04/2026 05:15 Với tổng điểm 17,05, em Phan Nữ Thụy Quân - học sinh lớp 10 Pháp, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã xuất sắc giành ngôi vị thủ khoa môn Tiếng Pháp trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm học 2025-2026.

Hướng nghiệp sớm - vững tương lai 02/04/2026 11:15 Hoạt động giáo dục hướng nghiệp đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chương trình ngoại khóa ở Hà Tĩnh. Nhờ đó, học sinh được khám phá nghề nghiệp phù hợp từ sớm.

1.026 thí sinh đạt giải Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh lớp 10 02/04/2026 11:14 Hà Tĩnh vừa công bố kết quả Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm học 2025–2026, theo đó, toàn tỉnh có 1.026 thí sinh được công nhận đạt giải.

Nam sinh Hà Tĩnh lọt top 1% thí sinh có điểm SAT cao nhất toàn cầu 02/04/2026 05:15 Hai lần dự thi, từ 1.450 lên 1.530 điểm SAT, Đặng Trung Hải (học sinh Trường THPT Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) đã ghi tên mình vào top 1% thí sinh có điểm số cao nhất toàn cầu.

37 học sinh vào đội tuyển thi Olympic khu vực và quốc tế 01/04/2026 22:34 Trường chuyên Khoa học tự nhiên và Hà Nội - Amsterdam chiếm 16 vị trí trong 37 thí sinh Việt Nam được chọn thi Olympic khu vực và quốc tế năm nay, riêng đội Hóa có 3/4 em cùng lớp.

Dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi cả nước từ năm học 2029–2030 01/04/2026 10:43 Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Phê duyệt hơn 5.300 chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 29/03/2026 17:07 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Hà Tĩnh là bước đi cần thiết, góp phần chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức ngành giáo dục.

68 giáo viên chờ điều chuyển sau thời gian biệt phái: Người trong cuộc nói gì?! 29/03/2026 13:30 Sau khi hoàn thành thời gian công tác về vùng khó khăn của Hà Tĩnh, đến nay, 68 giáo viên trên địa bàn huyện Hương Khê (cũ) vẫn chưa được điều chuyển theo quy định.

Lan tỏa niềm yêu thích Toán học qua hoạt động trải nghiệm 29/03/2026 13:14 “Ngày hội Toán học mở 2026” được Trường Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) tổ chức với nhiều hoạt động thú vị nhằm khuyến khích tinh thần khám phá của học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm.

Thi thử tốt nghiệp THPT - cuộc tập dượt ý nghĩa cho học sinh Hà Tĩnh 28/03/2026 09:50 Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT do Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức được xem như một cuộc tập dượt quan trọng, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài, tâm lý phòng thi và tác phong dự thi.

Học sinh Hà Tĩnh vào top 15 dự thi Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương 27/03/2026 19:05 Thái Văn Gia Kiên (lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) xuất sắc lọt top 15 thí sinh có điểm số cao nhất tại Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia môn Tin học tham dự Olympic quốc tế năm 2026.

Phổ cập mầm non 3 tuổi - nền móng xây dựng nguồn nhân lực 27/03/2026 12:56 Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2028, 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi. Trong lộ trình đó, việc vận động trẻ 3 tuổi đến lớp được xác định là nền tảng.

Thi đua dạy tốt, học tốt dưới những mái trường mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập 24/03/2026 10:57 Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), dưới những mái trường mang tên đồng chí Tổng Bí thư, niềm tự hào đang được nhân lên, trở thành động lực để mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt.

1.470 thí sinh Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 23/03/2026 06:00 Kỳ thi được tổ chức tại 2 điểm: Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 37 phòng thi và Trường THPT Phan Đình Phùng có 30 phòng thi.

[Infographic] 22 chứng chỉ được miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2026 23/03/2026 05:05 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT, có hiệu lực từ ngày 24/4/2026. Theo Quy chế, có 22 chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT, tăng 2 chứng chỉ so với năm trước.

Hà Tĩnh giành 3 giải tại Cuộc thi Nghiên cứu KHKT cấp quốc gia 22/03/2026 17:53 Tham gia Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026, Hà Tĩnh có 3 dự án dự thi và đều đạt giải.

Trường THPT Lý Tự Trọng tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà 22/03/2026 11:06 Trường THPT Lý Tự Trọng (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) sẽ viết tiếp trang sử mới, nỗ lực giành nhiều thành tích hơn nữa trong dạy và học, xứng danh với ngôi trường mang tên Anh hùng Lý Tự Trọng - người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.

[Motion graphics] 7 thay đổi quan trọng khi xét tuyển vào các trường công an năm 2026 22/03/2026 06:21 Năm 2026, Bộ Công an điều chỉnh một số quy định trong tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân, trong đó, đáng lưu ý là về chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển thẳng, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ...

Tôi là giáo viên của trẻ đặc biệt 21/03/2026 09:13 Gần 5 năm đồng hành cùng trẻ đặc biệt, chị Bùi Thị Yến (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) trở thành điểm tựa của nhiều gia đình. Bằng sự kiên trì và yêu thương, chị lặng lẽ mở cánh cửa hòa nhập cho các em.

Trường THPT Lý Tự Trọng: 60 năm thắp lửa tri thức trên vùng quê hiếu học 21/03/2026 08:01 Giữa miền quê Thạch Hà (Hà Tĩnh) giàu truyền thống hiếu học, có một mái trường đã bền bỉ thắp sáng ngọn lửa tri thức suốt sáu thập kỷ. Đó là hành trình của biết bao thế hệ thầy cô tâm huyết, tận tụy cống hiến, của những lớp học trò khát khao vươn lên và niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng.

Thêm 5 trường học vùng biên được khởi công tại Hà Tĩnh 19/03/2026 16:13 Cùng với cả nước, Hà Tĩnh khởi công đồng loạt 5 công trình trường học ở các xã: Hương Xuân, Sơn Hồng, Sơn Kim 2, Vũ Quang, Hương Bình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 19/03/2026 11:15 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6, thí sinh biết điểm thi vào ngày 1/7, sớm hơn nửa tháng so với mọi năm.

Hành trình gieo mầm từ những ngày đứng lớp đầu tiên 19/03/2026 08:43 Kỳ thực tập được xem là bước chuyển quan trọng, giúp sinh viên Hà Tĩnh làm quen với môi trường sư phạm thực tế, trở thành những nhà giáo tự tin bản lĩnh trong tương lai.

Cấp tập thi công, sớm đưa 2 trường học vùng biên đã khởi công về đích trước hạn 19/03/2026 06:00 Khi hoàn thành, những ngôi trường ở vùng biên Hà Tĩnh không chỉ giải quyết bài toán về cơ sở vật chất, mà còn kiến tạo một môi trường sinh hoạt, học tập nội trú hiện đại, đáp ứng niềm mong mỏi của đội ngũ giáo viên, học sinh và Nhân dân địa phương.

6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 19/03/2026 05:45 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT, đáng chú ý là việc rút ngắn thời gian phúc khảo và bổ sung 2 chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi.

Phụ huynh Hà Tĩnh mạnh tay đầu tư cho con học năng khiếu từ nhỏ 18/03/2026 15:07 Cùng với việc chú trọng học văn hóa, nhiều phụ huynh tại Hà Tĩnh quan tâm cho con tiếp cận các lớp năng khiếu như âm nhạc, hội họa, thể thao… từ sớm mong trẻ phát triển toàn diện hơn.

Thêm những mái trường mở lối tương lai nơi vùng biên Hà Tĩnh 18/03/2026 13:53 Niềm vui đang lan tỏa ở nhiều xã biên giới Hà Tĩnh khi 5 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS sắp khởi công, mở thêm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên.

Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề về Tổng Bí thư Hà Huy Tập 18/03/2026 09:09 Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, góp phần bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm cho học sinh.