Lan tỏa niềm yêu thích Toán học qua hoạt động trải nghiệm

(Baohatinh.vn) - “Ngày hội Toán học mở 2026” được Trường Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) tổ chức với nhiều hoạt động thú vị nhằm khuyến khích tinh thần khám phá của học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm.
Điểm nhấn của hoạt động là hệ thống 30 gian trò chơi và trải nghiệm đa dạng, kết hợp giữa Toán học và khoa học tự nhiên.
Trường THPT Lý Tự Trọng (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) sẽ viết tiếp trang sử mới, nỗ lực giành nhiều thành tích hơn nữa trong dạy và học, xứng danh với ngôi trường mang tên Anh hùng Lý Tự Trọng - người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.
Năm 2026, Bộ Công an điều chỉnh một số quy định trong tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân, trong đó, đáng lưu ý là về chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển thẳng, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ...
Giữa miền quê Thạch Hà (Hà Tĩnh) giàu truyền thống hiếu học, có một mái trường đã bền bỉ thắp sáng ngọn lửa tri thức suốt sáu thập kỷ. Đó là hành trình của biết bao thế hệ thầy cô tâm huyết, tận tụy cống hiến, của những lớp học trò khát khao vươn lên và niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng.
Khi hoàn thành, những ngôi trường ở vùng biên Hà Tĩnh không chỉ giải quyết bài toán về cơ sở vật chất, mà còn kiến tạo một môi trường sinh hoạt, học tập nội trú hiện đại, đáp ứng niềm mong mỏi của đội ngũ giáo viên, học sinh và Nhân dân địa phương.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, góp phần bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm cho học sinh.
(Dân trí) - Nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Đáng chú ý, sinh viên một số trường có thể được nghỉ kéo dài tới 9 ngày
Với tâm niệm "nghề giáo là hành trình gieo hạt", thầy Phạm Hồng Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (Hà Tĩnh) luôn tâm huyết, trách nhiệm với trường lớp, giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ.