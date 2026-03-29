Lan tỏa niềm yêu thích Toán học qua hoạt động trải nghiệm

Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - “Ngày hội Toán học mở 2026” được Trường Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) tổ chức với nhiều hoạt động thú vị nhằm khuyến khích tinh thần khám phá của học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm.

“Ngày hội Toán học mở 2026” được Trường Albert Einstein tổ chức vào sáng ngày 29/3 với chủ đề: “Toán học và hy vọng - Mathematics and Hope”.
Chương trình nhằm tạo không gian trải nghiệm, giúp học sinh tiếp cận Toán học theo hướng gần gũi, thực tiễn. Tham gia ngày hội có khoảng 200 cán bộ, giáo viên cùng hơn 2.400 học sinh và phụ huynh.
Điểm nhấn của hoạt động là hệ thống 30 gian trò chơi và trải nghiệm đa dạng, kết hợp giữa Toán học và khoa học tự nhiên.
Các trò chơi như “Mê cung điện tử”, “Bãi đỗ xe an toàn”, “Khóa Khổng Minh”, “Bậc thầy số 24”, “Truy vết hạm đội”… đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, kích thích tư duy logic, khả năng suy luận và sáng tạo của học sinh.
Bên cạnh các trò chơi trí tuệ, ngày hội còn lồng ghép các hoạt động STEM, thí nghiệm khoa học... góp phần tạo nên không gian học tập mở, đa chiều.
Mỗi trò chơi là một thử thách trí tuệ.
Các bạn học sinh tham gia tích lũy sao qua từng thử thách để đổi quà và voucher theo các cấp độ. Cách tổ chức này không chỉ tăng tính tương tác mà còn khuyến khích học sinh chinh phục nhiều thử thách hơn.
Thông qua ngày hội, việc đổi mới phương pháp dạy học Toán tiếp tục được đẩy mạnh, hướng tới phát triển năng lực, khơi dậy niềm yêu thích học tập và khám phá khoa học trong học sinh.

Tôi là giáo viên của trẻ đặc biệt

Gần 5 năm đồng hành cùng trẻ đặc biệt, chị Bùi Thị Yến (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) trở thành điểm tựa của nhiều gia đình. Bằng sự kiên trì và yêu thương, chị lặng lẽ mở cánh cửa hòa nhập cho các em.
Trường THPT Lý Tự Trọng: 60 năm thắp lửa tri thức trên vùng quê hiếu học

Giữa miền quê Thạch Hà (Hà Tĩnh) giàu truyền thống hiếu học, có một mái trường đã bền bỉ thắp sáng ngọn lửa tri thức suốt sáu thập kỷ. Đó là hành trình của biết bao thế hệ thầy cô tâm huyết, tận tụy cống hiến, của những lớp học trò khát khao vươn lên và niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng.
[Infographics] 6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT, đáng chú ý là việc rút ngắn thời gian phúc khảo và bổ sung 2 chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi.
Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề về Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, góp phần bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm cho học sinh.