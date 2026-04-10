Khơi dậy tinh thần sáng tạo, đam mê khởi nghiệp cho học sinh THPT

Chiều 10/4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh tổ chức hội thảo “Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ trung học phổ thông”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Trường THPT Phan Đình Phùng, kết nối trực tuyến tới các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên toàn tỉnh.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo nhằm triển khai hiệu quả Quyết định 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”, đồng thời nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh.

Ông Nguyễn Ngọc Lê Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Lê Nam – Phó Giám Đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh: Trong quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đối với nguồn nhân lực ngày càng cao, đòi hỏi thế hệ trẻ không chỉ có kiến thức mà còn phải có tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng, tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng khởi nghiệp.

Vì vậy, việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh ngay từ bậc THPT có ý nghĩa quan trọng, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục khởi nghiệp trong nhà trường.

PGS.TS. Cao Trường Sơn - Trưởng nhóm nghiên cứu tinh hoa về Quản lý Môi trường và Phát triển bền vững, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày tham luận “Hoạt động khởi nghiệp của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam".

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia, diễn giả trong lĩnh vực giáo dục và khởi nghiệp đã chia sẻ nhiều nội dung thiết thực, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, đam mê khởi nghiệp cho học sinh. Các ý kiến tập trung phân tích cơ hội, thách thức trong kỷ nguyên số, đồng thời đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Học sinh THPT ở Hà Tĩnh cũng được nghe doanh nghiệp chia sẻ về những câu chuyện khởi nghiệp.

Đại biểu, giáo viên và học sinh cũng trao đổi về định hướng, chính sách thúc đẩy giáo dục khởi nghiệp; kinh nghiệm tổ chức các mô hình, câu lạc bộ sáng tạo; vai trò của nhà trường, gia đình, doanh nghiệp trong đồng hành với học sinh cũng như giải pháp tăng cường kết nối giữa giáo dục phổ thông với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và thị trường lao động.

Bên cạnh đó, học sinh còn được tư vấn về kinh nghiệm học tập, kỹ năng chinh phục học bổng quốc tế; tìm hiểu hoạt động khởi nghiệp của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, qua đó có thêm định hướng cho hành trình học tập và lập nghiệp trong tương lai.

Dịp này, học viện đã phát động cuộc thi ý tưởng khoa học công nghệ, khởi nghiệp dành cho học sinh THPT năm 2026 trên phạm vi toàn quốc, thời hạn nhận hồ sơ đến 17giờ ngày 15/5/2026. Cuộc thi kỳ vọng tạo sân chơi sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong nhà trường.