Nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Tĩnh ở đâu, khi nào?

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Hà Tĩnh, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Tĩnh không vượt quá 74% tổng số học sinh đã hoàn thành chương trình THCS hoặc tương đương trên địa bàn tỉnh.

Ngày 27/3/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 701/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027.

Theo đó, Sở GD&ĐT thông báo về thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký các nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026 – 2027 cụ thể như sau:

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 10/4/2026 đến ngày 20/4/2026.

Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh đang học lớp 9 đăng ký dự thi, đăng ký nguyện vọng tuyển sinh theo hình thức trực tuyến. Theo đó, thí sinh sử dụng tài khoản do trường THCS cấp để đăng nhập và đăng ký dự thi, đăng ký các nguyện vọng tuyển sinh tại đường link: https://hatinh.tsdc.vnedu.vn/dang-nhap.

Thí sinh tự do nộp hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký các nguyện vọng tuyển sinh trực tiếp tại trường THCS trên địa bàn nơi thí sinh cư trú.

Các thông tin liên quan đến hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký nguyện vọng tuyển sinh thí sinh tra cứu trên trang web: http://hatinh.edu.vn hoặc thí sinh đến các trường THCS để được hướng dẫn.