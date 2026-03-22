Trường THPT Lý Tự Trọng tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Sáng 22/3, Trường THPT Lý Tự Trọng (xã Thạch Hà) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1966-2026). Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trần Việt Hà - Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Năm 1966, giữa những tháng ngày chiến tranh ác liệt, Trường cấp III Lý Tự Trọng được thành lập tại xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà (cũ). Trong bom đạn chiến tranh phá hoại, khát vọng học tập của các thế hệ học sinh nơi đây vẫn mạnh mẽ, bền bỉ. Từ những lớp học đầu tiên với 9 thầy cô cùng 146 học sinh được tổ chức tạm trong đình làng, nhà dân và những mái lều tranh đơn sơ, hành trình "gieo chữ" của thầy và trò nơi đây đã bắt đầu trong muôn vàn gian khó.

Qua từng năm tháng, đội ngũ giáo viên và số lượng học sinh không ngừng được bổ sung, phát triển, từng bước khẳng định vị thế của nhà trường.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Suốt hành trình 6 thập kỷ, Trường THPT Lý Tự Trọng đã đào tạo 60 khóa học với hàng vạn học sinh đã trưởng thành. Từ mái trường này, nhiều người đã trở thành nhà khoa học, nhà quản lý, sĩ quan, doanh nhân, bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo… Tất cả đang lặng thầm cống hiến sức lực, trí tuệ của mình góp phần làm nên diện mạo hôm nay của quê hương, đất nước.

Nhà trường hiện có 39 lớp với hơn 1.600 học sinh, hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường được đầu tư hệ thống phòng học kiên cố, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng cùng hạ tầng công nghệ đáp ứng nhu cầu dạy, học trong thời kỳ đổi mới.

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ thầy và trò, Trường THPT Lý Tự Trọng vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và hai Huân chương Lao động hạng Nhì, cùng nhiều bằng khen của Bộ GD&ĐT và tỉnh Hà Tĩnh.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, thầy Phan Quang Tấn - Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng thay mặt tập thể thầy và trò nhà trường bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc đối với những thành quả, bài học quý báu mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện phẩm chất và phát triển năng lực học sinh, góp phần vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt biểu dương và chúc mừng những thành tích Trường THPT Lý Tự Trọng đã đạt được trong 60 năm qua.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, Ban Giám hiệu và nhà trường tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy tính dân chủ, khơi dậy tiềm năng của mỗi cá nhân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

Nhà trường cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng số, ngoại ngữ và tin học cho học sinh. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương có học sinh theo học tại trường cùng các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, đồng hành cùng với nhà trường trong chặng đường phát triển mới. Sở GD&ĐT tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để Trường THPT Lý Tự Trọng tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học, xứng đáng với truyền thống và thành tích trong suốt 60 năm qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Trường THPT Lý Tự Trọng với dòng chữ: “Truyền thống - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.