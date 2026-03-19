Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6, thí sinh biết điểm thi vào ngày 1/7, sớm hơn nửa tháng so với mọi năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 19/3 ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5. Kết quả thi được công bố vào 8h ngày 1/7.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải làm bốn bài thi, bắt buộc có Toán và Ngữ văn. Với hai môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ).

Đề thi Ngữ văn theo hình thức tự luận. Các môn còn lại theo dạng trắc nghiệm với các câu hỏi chọn phương án đúng, đáp án đúng/sai và trả lời ngắn.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 chi tiết:

GS. TS Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồi tháng 2 cho biết đề thi năm nay vẫn theo hướng đánh giá năng lực thực tiễn, bám sát chương trình mới, giữ tỷ lệ phân hóa 4:3:3 cho các mức độ nhận biết, hiểu, vận dụng. Do tương tự năm trước, Bộ không công bố đề minh họa.

Các năm trước, khoảng một triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, hơn 50% đỗ đại học bằng điểm thi này.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần
Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm các môn chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11 và 12 (50%) và điểm ưu tiên (nếu có).

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.
Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Dạy âm nhạc theo hướng tăng cường trải nghiệm giúp học sinh Hà Tĩnh được trực tiếp sử dụng nhạc cụ, tự tin cất cao tiếng hát và cảm nhận nghệ thuật bằng trọn vẹn cảm xúc của mình.
Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đã trở lại trường trong không khí rộn ràng, nền nếp với khí thế quyết tâm, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu mới.
6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

Cửa xét tuyển học bạ hẹp hơn, số nguyện vọng, phương thức xét tuyển, lợi thế từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều giảm, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

