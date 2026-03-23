[Infographic] 22 chứng chỉ được miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2026

(Baohatinh.vn) - Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT, có hiệu lực từ ngày 24/4/2026. Theo Quy chế, có 22 chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT, tăng 2 chứng chỉ so với năm trước.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, góp phần bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm cho học sinh.
(Dân trí) - Nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Đáng chú ý, sinh viên một số trường có thể được nghỉ kéo dài tới 9 ngày
Với tâm niệm "nghề giáo là hành trình gieo hạt", thầy Phạm Hồng Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (Hà Tĩnh) luôn tâm huyết, trách nhiệm với trường lớp, giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ.
Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.
Việc xác định sớm môn thi thứ ba cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ giải tỏa tâm lý chờ đợi mà còn giúp các nhà trường, phụ huynh và học sinh Hà Tĩnh chủ động xây dựng lộ trình ôn tập khoa học, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.