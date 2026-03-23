[Infographic] 22 chứng chỉ được miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2026

Phụ huynh Hà Tĩnh mạnh tay đầu tư cho con học năng khiếu từ nhỏ 18/03/2026 15:07 Cùng với việc chú trọng học văn hóa, nhiều phụ huynh tại Hà Tĩnh quan tâm cho con tiếp cận các lớp năng khiếu như âm nhạc, hội họa, thể thao… từ sớm mong trẻ phát triển toàn diện hơn.

Thêm những mái trường mở lối tương lai nơi vùng biên Hà Tĩnh 18/03/2026 13:53 Niềm vui đang lan tỏa ở nhiều xã biên giới Hà Tĩnh khi 5 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS sắp khởi công, mở thêm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên.

Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề về Tổng Bí thư Hà Huy Tập 18/03/2026 09:09 Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, góp phần bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm cho học sinh.

Chuẩn bị chu đáo cho lễ khởi công trường học nội trú ở các xã biên giới 18/03/2026 05:15 Những ngôi trường mới được khởi công xây dựng sẽ giúp các em học sinh vùng biên Hà Tĩnh được học tập, sinh hoạt trong môi trường hiện đại, tạo điểm tựa vững chắc để các em nỗ lực vươn lên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa quy định dạy thêm, học thêm 17/03/2026 16:28 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa Thông tư 29 theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học và dạy hợp pháp, sau nhiều tranh cãi.

Luyện đề, củng cố kiến thức giúp học sinh lớp 12 tự tin "vượt vũ môn" 16/03/2026 05:27 Giáo viên và học sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn “nước rút”, tăng tốc ôn tập, rèn luyện với quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Giáo viên, học sinh Hà Tĩnh được vinh danh tại Hội thi An toàn giao thông toàn quốc 14/03/2026 12:40 Với 3 giải nhất, 2 giải nhì, Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội thi “An toàn giao thông cấp tiểu học, THCS, THPT” năm học 2025-2026.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ và lễ 30/4-1/5 của sinh viên: Có trường tới 9 ngày 14/03/2026 07:28 (Dân trí) - Nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Đáng chú ý, sinh viên một số trường có thể được nghỉ kéo dài tới 9 ngày

Nam sinh Hà Tĩnh lọt top điểm cao nhất Việt Nam tại Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương 12/03/2026 17:09 Võ Sỹ Quốc Anh - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã lọt top 10 thí sinh đạt điểm cao nhất của đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á -Thái Bình Dương năm 2026.

Sửa quy chế thi tốt nghiệp THPT, rút ngắn thời gian phúc khảo 11/03/2026 17:36 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Quy chế thi tốt nghiệp THPT sửa đổi từ năm 2026.

Chạy đua với thời gian, học sinh Hà Tĩnh tăng tốc ôn thi vào lớp 10 10/03/2026 16:33 Trước áp lực cạnh tranh tăng cao, các trường THCS ở Hà Tĩnh tăng cường tổ chức ôn tập, giúp học sinh lớp 9 vững kiến thức, chắc kỹ năng trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Thầy Phạm Hồng Dương: "Nghề giáo là hành trình gieo hạt" 10/03/2026 13:50 Với tâm niệm "nghề giáo là hành trình gieo hạt", thầy Phạm Hồng Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (Hà Tĩnh) luôn tâm huyết, trách nhiệm với trường lớp, giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 của học sinh cả nước 10/03/2026 10:25 Những trường không hoạt động giảng dạy vào thứ bảy, học sinh được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 4 ngày dịp 30/4-1/5.

Học sinh cuối cấp rộn ràng chụp ảnh kỷ yếu sớm 10/03/2026 08:11 Những ngày giữa tháng 3, tại các trường THPT trên địa bàn Hà Tĩnh, không khí chụp ảnh kỷ yếu của học sinh cuối cấp rộn ràng, sôi động.

Bỏ hình thức thi IELTS trên giấy từ giữa năm 2026 09/03/2026 15:07 Từ giữa năm 2026, kỳ thi tiếng Anh quốc tế IELTS sẽ chính thức "khai tử" hình thức thi trên giấy và chuyển sang thi trên máy tính.

Giáo viên mầm non được giảm 30 phút đứng lớp, thời gian đến trường của trẻ có thay đổi? 09/03/2026 05:15 Từ ngày 4/3/2026, theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, giáo viên mầm non được giảm 30 phút đứng lớp mỗi ngày. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn liệu thời gian đến trường của trẻ có thay đổi?

Chủ động tuyên truyền về bầu cử cho học sinh lớp 12 08/03/2026 08:00 Việc tuyên truyền về bầu cử cho học sinh lớp 12 trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ giúp các em nắm được kiến thức pháp luật mà còn góp phần bồi dưỡng ý thức công dân cho thế hệ trẻ ngày nay.

Khi những trang sách được “đánh thức” trên không gian số 08/03/2026 06:00 Trong xu thế chuyển đổi số của ngành giáo dục, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã tích cực triển khai số hoá thư viện, đưa kho tri thức từ những kệ sách truyền thống lên không gian số.

Cô gái khiếm thị đậu Harvard và nhiều đại học danh tiếng của Mỹ 07/03/2026 13:04 Là người khiếm thị từ nhỏ nhưng 'bằng đôi tay' của mình, Đồng Thị Hải Yến đã trúng tuyển hàng loạt đại học danh tiếng như Harvard, Stanford, Columbia, Yale, Brown và Johns Hopkins (Mỹ).

Gặp gỡ cậu bé 12 tuổi với bộ sưu tập "khủng" huy chương Toán quốc tế 06/03/2026 15:02 Đam mê toán học từ nhỏ, 12 tuổi, Nguyễn Đức Tài - lớp 6A2, Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã sở hữu bộ sưu tập gồm 21 huy chương ở các kỳ thi Toán quốc tế.

Xây dựng thế hệ trẻ Hà Tĩnh có khả năng ngoại ngữ tốt 06/03/2026 08:48 Giai đoạn 2025 - 2030, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh phấn đấu mở thêm 1 lớp chuyên ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Đức).

Hà Tĩnh sẵn sàng cùng cả nước tổ chức khởi công xây dựng trường học tại các xã biên giới 04/03/2026 18:11 Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng tổ chức lễ khởi công xây dựng các trường học biên giới vào ngày 19/3 tới đây.

Học online: Bước đệm cho năng lực tự học thời số hóa 04/03/2026 17:07 Học trực tuyến dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều học sinh và phụ huynh Hà Tĩnh bởi những ưu thế về mặt thời gian, khả năng tự học và cơ hội tiếp cận công nghệ số.

Chính thức bỏ bằng tốt nghiệp cấp 2 từ ngày 15/4 03/03/2026 20:54 Quy chế văn bằng, chứng chỉ mới của hệ thống giáo dục quốc dân chính thức bãi bỏ bằng tốt nghiệp cấp trung học cơ sở.

Tăng gần 4.000 thí sinh, thi tuyển vào lớp 10 ở Hà Tĩnh nóng lên từng ngày 02/03/2026 05:30 Năm học 2025-2026, công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Tĩnh được dự báo sẽ chịu nhiều áp lực khi số lượng học sinh lớp 9 tăng thêm gần 4.000 em so với năm trước.

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn 28/02/2026 05:20 Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.

Thầy giáo Hà Tĩnh được trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm 26/02/2026 15:19 Hội Toán học Việt Nam vừa có quyết định trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm – giải thưởng cao quý nhất của ngành Toán học cho 2 giáo viên và 4 học sinh có thành tích xuất sắc trên toàn quốc.

Học sinh Albert Einstein hào hứng với những tiết học đầu xuân 26/02/2026 13:31 Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh Trường Albert Einstein (Hà Tĩnh) đã trở lại trường với nhiều hoạt động học tập, ngoại khóa sôi nổi, tạo động lực sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới.

Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường 25/02/2026 14:47 Dạy âm nhạc theo hướng tăng cường trải nghiệm giúp học sinh Hà Tĩnh được trực tiếp sử dụng nhạc cụ, tự tin cất cao tiếng hát và cảm nhận nghệ thuật bằng trọn vẹn cảm xúc của mình.